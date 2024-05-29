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Максим Макаленко

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Май
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
29 мая, 03:37
Ноябрь 2023
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
28 ноября 2023, 02:33
Сентябрь 2023
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Август 2023
Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области
20 августа 2023, 10:22
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора
Планируется изготовить порядка 1.5 млн экземпляров.
18 августа 2023, 12:32
Стало известно, кто займет посты заместителей главы в омском Минцифры
18 августа 2023, 11:10
Июль 2023
Избирком составил окончательный список кандидатов на пост губернатора Омской области
28 июля 2023, 06:11
Стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы
25 июля 2023, 11:38
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
23 июля 2023, 07:38
Июнь 2023
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора
От регионального отделения за пост главы региона поборется Максим Макаленко.
18 июня 2023, 05:49
На выборы губернатора Омской области ЛДПР выдвинет главу реготделения Макаленко
Кандидат отметил, что впереди их ждет много работы.
7 июня 2023, 10:09

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