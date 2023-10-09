В Омской области одобрили проект школы, где сменился уже третий подрядчик

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Городу55 стало известно, что госэкспертиза одобрила проект строительства общеобразовательной школы на улице Партизанская в Исилькуле. Документация получила положительное заключение.
В качестве исполнителей работ указаны ООО «Сибгорпроект» (Омск) и ООО Инженерно-технический центр «АСУкомплектсервис»» (Новосибирск).
Строить новую школу в Исилькуле на 550 мест начали в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование». На объекте за это время меняется уже третий подрядчик. 16 октября 2020 года контракт на сумму 384,1 млн рублей заключили со строительной компанией «Лидер», однако его расторгли 13 апреля 2021 года. Уже летом 2021-го контракт снова заключают с «Лидером», сумма выросла до 357,3 млн рублей, но исполнить его не удалось: 29 декабря 2021 года последовало расторжение контракта.
Спустя семь неудачных попыток найти подрядчика для строительства новой школы в Исилькуле, «Омскоблстройзаказчик» наконец-то в конце декабря прошлого года заключает контракт на сумму 552,8 млн рублей с новосибирской компанией «АСУкомплектсервис».
Согласно условиям контракта, школа должна быть готова до 20 декабря 2023 года, правда, летом на стройке наблюдались проблемы и отставание от графика работ. После завершения строительства в новом четырехэтажном здании будут обучаться 200 учеников начальных классов и 350 старшеклассников. Необходимое оборудование для школы поступило в Исилькуль в середине июля.
Отметим, что по данным Федерального казначейства на 9 октября 2023 года, компания «АСУкомплектсервис» включена в реестр недобросовестных поставщиков. При этом «Омскоблстройзаказчик» пытается через суд взыскать с новосибирского застройщика 334,8 тысяч рублей. К административной ответственности новосибирцев также пытается привлечь Госстройнадзор по Омской области.
Дело в том, что в мае этого года Госстройнадзор побывал с выездной проверкой на стройплощадке школы в Исилькуле и выявил ряд нарушений (не устранены дефекты и повреждения строительных конструкций и не представлена исполнительная документация), которые застройщик должен был устранить до 10 июля 2023 года. Со стороны новосибирцев не последовало каких-либо ответных действий. В сентябре этого года Арбитражный суд встал на сторону Госстройнадзора и привлек новосибирцев к административной ответственности, а также обязал выплатить штраф на сумму 50 тысяч рублей.