В Омской области одобрили проект школы, где сменился уже третий подрядчик

Дело в том, что в мае этого года Госстройнадзор побывал с выездной проверкой на стройплощадке школы в Исилькуле и выявил ряд нарушений (не устранены дефекты и повреждения строительных конструкций и не представлена исполнительная документация), которые застройщик должен был устранить до 10 июля 2023 года. Со стороны новосибирцев не последовало каких-либо ответных действий. В сентябре этого года Арбитражный суд встал на сторону Госстройнадзора и привлек новосибирцев к административной ответственности, а также обязал выплатить штраф на сумму 50 тысяч рублей.