Все-таки состоялся. Проектировать достройку гидроузла под Омском будут питерцы

Как выяснил Город55, ее оставило акционерное общество «Ленгипроречтранс» из Санкт-Петербурга. Компания разработает проектную документацию и выполнит инженерные изыскания за 613 млн рублей (это начальная цена аукциона). На выполнение работ в рамках контракта отводится время до 24 ноября 2024 года.