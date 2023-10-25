Все-таки состоялся. Проектировать достройку гидроузла под Омском будут питерцы

Posted 25 октября, 04:52
Published 25 октября, 04:52
Modified 25 октября, 04:55
Updated 25 октября, 04:55
Накануне появилась информация, что аукцион на поиск подрядчика для проектирования 2 этапа строительства Красногорского гидроузла признан несостоявшимся. На торги, как писал ранее Город55, поступила только одна заявка.
Как выяснил Город55, ее оставило акционерное общество «Ленгипроречтранс» из Санкт-Петербурга. Компания разработает проектную документацию и выполнит инженерные изыскания за 613 млн рублей (это начальная цена аукциона). На выполнение работ в рамках контракта отводится время до 24 ноября 2024 года.
«Победителем признана организация из города Санкт-Петербург АО „Ленгипроречтранс“, одно из ведущих и старейших институтов России, занимающаяся проектированием объектов водного транспорта», — пояснили в министерстве транспорта Омской области.
Компания «Ленгипроречтранс» зарегистрирована в 1992 году. Ее генеральным директором является Павел Белкин. По итогам прошлого года выручка акционерного общества составила 567,5 млн рублей, чистая прибыль — 20,9 млн. Среди крупнейших заказчиков питерской компании — «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», «Городское управление капитального строительства» в Благовещенске.
Добавим, что на второй этап строительства гидроузла ориентировочно потребуется 8,3 млрд рублей. В рамках него собираются создать водохранилище протяженностью 65 километров, построить все основные и второстепенные сооружения и объекты правого берега, объекты инженерной защиты и сдать гидроузел в постоянную эксплуатацию.