Круглосуточное дежурство. После обрушения перекрытия дома в Омске ввели режим ЧС

На время, пока в здании проводят обследование конструкций, жильцов квартир под разрушенным перекрытием отселили — такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в соответствии с законодательством на доме введен режим ЧС локального характера.



Напомним, сегодня, 23 ноября, в доме на улице Лукашевича, 21/1 обрушилось перекрытие. Пострадавших или погибших нет.