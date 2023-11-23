Круглосуточное дежурство. После обрушения перекрытия дома в Омске ввели режим ЧС

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В мэрии Омска сообщили предварительные результаты обследования конструкции дома, где разрушилось перекрытие. Сейчас на месте организовано круглосуточное дежурство профильных ведомств — МЧС, полиции администрации города и управляющей компании.
Для более оперативного и качественного мониторинга в доме установлены маяки. Жителям предложена вся необходимая помощь, пострадавших нет, уточнили в мэрии.
«Оперативно специализированной организацией выполнено обследование, по результатам — требуется замена плиты. Принимаются первоочередные мероприятия по временному укреплению конструкций. Уже с завтрашнего дня начнется их демонтаж, сразу после — ремонтные работы», — сообщил Сергей Шелест.
По поручению мэра ремонт перекрытий пройдет под особым контролем первого заместителя, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина и главы Кировского округа Алексея Наседкина.
На время, пока в здании проводят обследование конструкций, жильцов квартир под разрушенным перекрытием отселили — такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в соответствии с законодательством на доме введен режим ЧС локального характера.
Напомним, сегодня, 23 ноября, в доме на улице Лукашевича, 21/1 обрушилось перекрытие. Пострадавших или погибших нет.