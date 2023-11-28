Диарея и рвота. В котлетах омской птицефабрики нашли опасные бактерии

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В региональном Роспотребнадзоре сообщили о проверке продукции одной из омских предприятий, которое занимается производством и переработкой мяса птицы. Речь идет об АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».
В июне 2023 года работники центра гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе провели эпидемиологическое расследование в отношении ООО «Холлифуд». Продукцию брали в магазине «Низкоцен», расположенном в рабочем поселке Москаленки. Специалисты взяли для исследования рубленые куриные котлеты «Троекурово».
Результаты исследований показали, что в них содержалась бактерии сальмонеллы. Они являются возбудителями диарейных болезней. При сальмонеллезе повышается температура, возникает боль в области живота, диарея, тошнота и рвота.
В связи с этим в отношении компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд Омской области в октябре рассмотрел это дело и обязал АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» выплатить административный штраф в размере 300 тыс рублей. Решение вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.