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иллюстрация

Диарея и рвота. В котлетах омской птицефабрики нашли опасные бактерии

28 ноября 2023, 11:16
Фото: Город55
иллюстрация

В котлетах омской птицефабрики нашли бактерии, которые вызывают диарею и рвоту

Предприятие было оштрафовано на 300 тыс рублей.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о проверке продукции одной из омских предприятий, которое занимается производством и переработкой мяса птицы. Речь идет об АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».

В июне 2023 года работники центра гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе провели эпидемиологическое расследование в отношении ООО «Холлифуд». Продукцию брали в магазине «Низкоцен», расположенном в рабочем поселке Москаленки. Специалисты взяли для исследования рубленые куриные котлеты «Троекурово».

Результаты исследований показали, что в них содержалась бактерии сальмонеллы. Они являются возбудителями диарейных болезней. При сальмонеллезе повышается температура, возникает боль в области живота, диарея, тошнота и рвота.

В связи с этим в отношении компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд Омской области в октябре рассмотрел это дело и обязал АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» выплатить административный штраф в размере 300 тыс рублей. Решение вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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#Качество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Мясо#Штраф#Новости#Бактерии#Птицефабрика#Алина Ясинская#Мясо птицы
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