Диарея и рвота. В котлетах омской птицефабрики нашли опасные бактерии

В связи с этим в отношении компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд Омской области в октябре рассмотрел это дело и обязал АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» выплатить административный штраф в размере 300 тыс рублей. Решение вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.