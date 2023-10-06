В Омске «ВНИМИ — Сибирь» грозит штраф до миллиона за сомнительную молочку

Сотрудники ведомства провели в мае этого года плановую проверку в городской больнице № 6. В медучреждении была как раз продукция «ВНИМИ — Сибирь», в том числе творог с бактериями кишечной палочки, сметана с высоким содержанием фитостеринов. На упаковке сметаны, к слову, не было информации о содержании в продукте немолочных жиров.