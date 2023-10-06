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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

иллюстрация

В Омске «ВНИМИ — Сибирь» грозит штраф до миллиона за сомнительную молочку

6 октября 2023, 12:06
Фото: Город55
иллюстрация
В продукции компании в очередной раз была обнаружена кишечная палочка.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили об итогах судебного заседания по делу ООО «ВНИМИ — Сибирь». Компания неоднократно нарушала требования технических регламентов при изготовлении молочной продукции.

Сотрудники ведомства провели в мае этого года плановую проверку в городской больнице № 6. В медучреждении была как раз продукция «ВНИМИ — Сибирь», в том числе творог с бактериями кишечной палочки, сметана с высоким содержанием фитостеринов. На упаковке сметаны, к слову, не было информации о содержании в продукте немолочных жиров.

По итогу в отношении компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ. Отметим, что за повторное нарушение законодательства по этой статье юридическим лицам грозит административный штраф от 700 тыс до 1 млн рублей. Также организацию могут закрыть до 90 суток.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Административный штраф#Новости#Алина Ясинская#ВНИМИ-Сибирь
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