В Омске «ВНИМИ — Сибирь» грозит штраф до миллиона за сомнительную молочку

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В региональном Роспотребнадзоре сообщили об итогах судебного заседания по делу ООО «ВНИМИ — Сибирь». Компания неоднократно нарушала требования технических регламентов при изготовлении молочной продукции.
Сотрудники ведомства провели в мае этого года плановую проверку в городской больнице № 6. В медучреждении была как раз продукция «ВНИМИ — Сибирь», в том числе творог с бактериями кишечной палочки, сметана с высоким содержанием фитостеринов. На упаковке сметаны, к слову, не было информации о содержании в продукте немолочных жиров.
По итогу в отношении компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ. Отметим, что за повторное нарушение законодательства по этой статье юридическим лицам грозит административный штраф от 700 тыс до 1 млн рублей. Также организацию могут закрыть до 90 суток.