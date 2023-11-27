Житель Омской области вынудил петербуржца перевести на его счет полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
С иском в защиту интересов жителя Северной столицы обратился прокурор Выборгского района Санкт-Петербурга. В обосновании он указал, что 78-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые проживают в Омской области.
Установлено, что в июне 2023 года петербуржцу поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка. Он сообщил мужчине о том, что его средства находятся в опасности и их необходимо снять с одного счета и положить на другой. Пенсионер поверил и отправился в банк, где перевел на счет мошенника 495 000 рублей.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что указанный счет принадлежит жителю Русско-Полянского района Омской области, который оформил банковскую карту на себя и передал третьему лицу в пользование бесплатно.
Сейчас исковое заявление принято к производству суда, определяется дата судебного разбирательства, сообщили в пресс-службе судов Омской области.