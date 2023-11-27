Житель Омской области вынудил петербуржца перевести на его счет полмиллиона рублей

Установлено, что в июне 2023 года петербуржцу поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка. Он сообщил мужчине о том, что его средства находятся в опасности и их необходимо снять с одного счета и положить на другой. Пенсионер поверил и отправился в банк, где перевел на счет мошенника 495 000 рублей.