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Житель Омской области вынудил петербуржца перевести на его счет полмиллиона рублей

27 ноября 2023, 08:41
Фото: Midjourney
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Омский мошенник крупно обманул пожилого петербуржца

Делом занимается Русско-Полянский районный суд.

С иском в защиту интересов жителя Северной столицы обратился прокурор Выборгского района Санкт-Петербурга. В обосновании он указал, что 78-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые проживают в Омской области.

Установлено, что в июне 2023 года петербуржцу поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка. Он сообщил мужчине о том, что его средства находятся в опасности и их необходимо снять с одного счета и положить на другой. Пенсионер поверил и отправился в банк, где перевел на счет мошенника 495 000 рублей.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что указанный счет принадлежит жителю Русско-Полянского района Омской области, который оформил банковскую карту на себя и передал третьему лицу в пользование бесплатно.

Сейчас исковое заявление принято к производству суда, определяется дата судебного разбирательства, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

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