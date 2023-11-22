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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:16

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Новый вид афер. Как мошенники заставляют омичей добровольно отдавать свои данные

22 ноября 2023, 11:12
Фото: Midjourney
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Мошенники стали выдавать себя за сотовых операторов и обманывать омичей

В Омске распространяется новый вид мошенничества — теперь аферисты представляются сотовыми операторами и просят продлить договор на номер.

Во время разговора злоумышленник пытается всячески отвлекать собеседника и рассказывает ему о «неинтересных» технических деталях, после чего уточняет, на какой период клиент желает продлить контракт с оператором.

После этой части плана, на телефон абонента приходит сообщение с кодом, которое необходимо ввести якобы для подтверждения пользовательского соглашения о продлении договора на новый срок.

Этот этап является подготовительным перед главной частью аферы — мошенник продолжает отвлекать клиента, а после сообщает, что направил ему ссылку, где необходимо ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». Этот код — данные для входа в личный кабинет жертвы на портале Госуслуг. Введя его, человек дает аферисту доступ к личной информации.

«Договоры, заключаемые абонентом с сотовыми операторами, не предусматривают ограниченного срока пользования номером. Будьте бдительны и предупредите своих близких!» — обратились к омичам в региональной прокуратуре.

Напомним, что недавно стало известно о крупной утечке паспортных данных клиентов МТС. Выяснилось, что работники омского МТС обмениваются ими в открытом телеграм-канале. Там же они оскорбляют клиентов, которые, по каким-то причинам, им не понравились. Делом уже занялся следственные комитет.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Обман#Афера#Мошенник#Телефонные мошенники#Аферист#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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