Новый вид афер. Как мошенники заставляют омичей добровольно отдавать свои данные

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Во время разговора злоумышленник пытается всячески отвлекать собеседника и рассказывает ему о «неинтересных» технических деталях, после чего уточняет, на какой период клиент желает продлить контракт с оператором.
После этой части плана, на телефон абонента приходит сообщение с кодом, которое необходимо ввести якобы для подтверждения пользовательского соглашения о продлении договора на новый срок.
Этот этап является подготовительным перед главной частью аферы — мошенник продолжает отвлекать клиента, а после сообщает, что направил ему ссылку, где необходимо ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». Этот код — данные для входа в личный кабинет жертвы на портале Госуслуг. Введя его, человек дает аферисту доступ к личной информации.
«Договоры, заключаемые абонентом с сотовыми операторами, не предусматривают ограниченного срока пользования номером. Будьте бдительны и предупредите своих близких!» — обратились к омичам в региональной прокуратуре.
Напомним, что недавно стало известно о крупной утечке паспортных данных клиентов МТС. Выяснилось, что работники омского МТС обмениваются ими в открытом телеграм-канале. Там же они оскорбляют клиентов, которые, по каким-то причинам, им не понравились. Делом уже занялся следственные комитет.