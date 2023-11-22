Новый вид афер. Как мошенники заставляют омичей добровольно отдавать свои данные

Этот этап является подготовительным перед главной частью аферы — мошенник продолжает отвлекать клиента, а после сообщает, что направил ему ссылку, где необходимо ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения». Этот код — данные для входа в личный кабинет жертвы на портале Госуслуг. Введя его, человек дает аферисту доступ к личной информации.