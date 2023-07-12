Воспитатель омской школы-интерната похитила у сироты-инвалида 2,5 миллиона

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Омске завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Обвиняемой стала 50-летний воспитатель одной из омских школ-интернатов. Как выяснили полицейские, она злоупотребляла доверием подопечного и похитила таким образом у 22-летнего омича порядка 2,5 млн рублей.
После выпуска из школы молодой человек решил выбрать воспитателя в качестве наставника, чтобы она помогла ему устроиться в жизни. Они много лет знали друг друга, так что парень ей доверял.
Он регулярно получал соцвыплаты, так как был сиротой и инвалидом. Сначала его наставник попросила одолжить ей 199 тыс рублей, чтобы купить игровую приставку для дочери. Потом женщина взяла в долг у подопечного 1 млн рублей, чтобы сделать ремонт в квартире. Далее он согласился одолжить ей 510 тыс рублей на новую мебель и 710 тыс рублей на оплату долгов по ипотеке.
«Когда выяснилось, что средств на счете у потерпевшего осталось немного, злоумышленница стала просить суммы от 200 до 10 000 рублей: на еду, одежду, посещение салона красоты», — рассказали подробности в региональном УМВД.
Через два года воспитаннику интерната нужно было снять жилье, так как у него закончилась временная регистрация в интернате. Он попросил наставницу вернуть деньги, но она притворилась, что не понимает, о чем идет речь.
Женщина не признала вину. Ее уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд. Омичке грозит до десяти лет заключения.
Ранее Город55 писал о педагоге адаптивной школы интерната № 5. Женщина убеждала воспитанников передавать ей деньги, в том числе банковские карты с персональными данными. В общей сложности от ее рук пострадали семь человек. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.