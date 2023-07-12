Воспитатель омской школы-интерната похитила у сироты-инвалида 2,5 миллиона

Он регулярно получал соцвыплаты, так как был сиротой и инвалидом. Сначала его наставник попросила одолжить ей 199 тыс рублей, чтобы купить игровую приставку для дочери. Потом женщина взяла в долг у подопечного 1 млн рублей, чтобы сделать ремонт в квартире. Далее он согласился одолжить ей 510 тыс рублей на новую мебель и 710 тыс рублей на оплату долгов по ипотеке.