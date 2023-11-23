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«До конечной не поедет». Омичи снова пожаловались на работу частных перевозчиков

23 ноября 2023, 09:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на частного перевозчика, который не довозит людей до конечной

О ситуации с транспортом рассказала жительница частного сектора, расположенного на конечной остановке «Сады Заря-2».

По ее словам, водители маршруток отказываются везти пассажиров до конечной и завершают маршрут на остановке «7-я Электровозная улица», от которой до садов нужно идти пешком несколько километров.

Например, омичка рассказала, что вечером 20 ноября ее дочь остановила маршрутку №68 («МСЧ-9» — «Сады Заря-2») на остановке «Хлебозавод», но водитель отказался везти ребенка до конечной, из-за чего ей пришлось ждать другого транспорта около 40 минут.

«На следующий день, 21 ноября, она ехала на 568 маршрутке, водитель довез ее и женщину до остановки „7-я Электровозная улица“ и сказал выходить, так как до конечной не поедет. А от этой остановки идти до нее 2 километра. Хорошо, что женщина накричала на него и он их повез. Когда кончиться это безобразие?» — написала женщина.

Она также отметила, что с приходом холодов ожидать транспорт становится все труднее, но при этом ситуация повторяется из года в год и никто не решает эту проблему.

«Частники не хотят ездить по маршруту, на улице зима и каждый год такое. Не хотят ездить — уволить значит, или лицензию отобрать!» — добавила омичка.

Напомним, что вчера, около 20 часов, в Таврическом районе Омской области подростка выгнали из маршрутного такси посреди трассы. Случилось это из-за того, что он не уступил место пожилой женщине по причине плохого самочувствия. Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутка поехала дальше. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
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#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Транспортная развязка#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Анастасия Баянова#Транспортная реформа#Остановка общественного транспорта
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