«До конечной не поедет». Омичи снова пожаловались на работу частных перевозчиков

Напомним, что вчера, около 20 часов, в Таврическом районе Омской области подростка выгнали из маршрутного такси посреди трассы. Случилось это из-за того, что он не уступил место пожилой женщине по причине плохого самочувствия. Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутка поехала дальше. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.