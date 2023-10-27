Тропики и Средняя Азия. В Омске появились прямые рейсы в Ташкент и Таиланд

В списке появились несколько интересных строчек. Так, этой зимой омские пассажиры смогут отправиться в Таиланд прямым рейсом. Перелет до Пхукета будет организовывать авиакомпания AZUR Air. Первое отправление самолета запланировано на среду, 1 ноября.