Тропики и Средняя Азия. В Омске появились прямые рейсы в Ташкент и Таиланд

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В омском аэропорту сообщили, что с 29 октября аэровокзал будет работать в зимнем режиме. Омичам и гостям региона представили обновленное расписание на предстоящий сезон.
В списке появились несколько интересных строчек. Так, этой зимой омские пассажиры смогут отправиться в Таиланд прямым рейсом. Перелет до Пхукета будет организовывать авиакомпания AZUR Air. Первое отправление самолета запланировано на среду, 1 ноября.
Также в расписании появился прямой рейс до столицы Узбекистана. В Ташкент желающих будет отправлять Uzbekistan Airways. Эта же авиакомпания планирует работать на направлении Омск-Наманган.
Подробное зимнее расписание омского аэропорта можно найти по ссылке ниже.