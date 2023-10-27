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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

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Тропики и Средняя Азия. В Омске появились прямые рейсы в Ташкент и Таиланд

27 октября 2023, 08:35
Фото: Город55
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Этой зимой авиакомпании запустят прямые рейсы из Омска в Ташкент и Таиланд

Местный аэровокзал представил расписание, по которому будет работать в предстоящий сезон.

В омском аэропорту сообщили, что с 29 октября аэровокзал будет работать в зимнем режиме. Омичам и гостям региона представили обновленное расписание на предстоящий сезон.

В списке появились несколько интересных строчек. Так, этой зимой омские пассажиры смогут отправиться в Таиланд прямым рейсом. Перелет до Пхукета будет организовывать авиакомпания AZUR Air. Первое отправление самолета запланировано на среду, 1 ноября.

Также в расписании появился прямой рейс до столицы Узбекистана. В Ташкент желающих будет отправлять Uzbekistan Airways. Эта же авиакомпания планирует работать на направлении Омск-Наманган.

Подробное зимнее расписание омского аэропорта можно найти по ссылке ниже.

Курс на север. В конце октября омский аэропорт перейдет на зимний график работы
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#Омск#Омская область#Новости#Авиакомпании#Авиарейсы#Омский аэропорт#Прямой рейс#Алина Ясинская
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