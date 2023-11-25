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Пьяный омич угнал иномарку у своего приятеля и улетел на ней в кювет

25 ноября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Подозреваемый взял чужую машину, чтобы съездить в соседнее село и вернуться обратно, пока хозяин автомобиля спал, но попал в ДТП.

В Колосовском районе Омской области в полицию обратился 33-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Mitsubishi Lancer, сообщили 25 ноября в региональном УМВД. Потерпевший рассказал, что накануне он выпивал со своим 32-летним приятелем, жителем райцентра. После застолья хозяин дома уснул, а когда проснулся, то ни собутыльника, ни машины во дворе не было.

Полицейские отправились на адрес проживания подозреваемого, но выяснили, что мужчина может находиться у родственников в селе Новологиново. Именно там оперативники и обнаружили автомобиль. Иномарка лежала перевернутая в кювете. Угонщика задержали в доме у родственников.

На допросе подозреваемый рассказал, что планировал съездить в соседнее село и вернуться обратно, но не справился с управлением и улетел в кювет. Ранее сельчанин был судим за грабеж, причинение побоев и уклонение от административного надзора.

На угонщика завели уголовное дело. Хозяин машины оценил ущерб в 385 тысяч рублей.

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#Происшествия#Омск#Угон автомобиля#Пьяный водитель#Евгений Игишев
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