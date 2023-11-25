Пьяный омич угнал иномарку у своего приятеля и улетел на ней в кювет

В Колосовском районе Омской области в полицию обратился 33-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Mitsubishi Lancer, сообщили 25 ноября в региональном УМВД. Потерпевший рассказал, что накануне он выпивал со своим 32-летним приятелем, жителем райцентра. После застолья хозяин дома уснул, а когда проснулся, то ни собутыльника, ни машины во дворе не было.