Пьяный омич угнал иномарку у своего приятеля и улетел на ней в кювет

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Колосовском районе Омской области в полицию обратился 33-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Mitsubishi Lancer, сообщили 25 ноября в региональном УМВД. Потерпевший рассказал, что накануне он выпивал со своим 32-летним приятелем, жителем райцентра. После застолья хозяин дома уснул, а когда проснулся, то ни собутыльника, ни машины во дворе не было.
Полицейские отправились на адрес проживания подозреваемого, но выяснили, что мужчина может находиться у родственников в селе Новологиново. Именно там оперативники и обнаружили автомобиль. Иномарка лежала перевернутая в кювете. Угонщика задержали в доме у родственников.
На допросе подозреваемый рассказал, что планировал съездить в соседнее село и вернуться обратно, но не справился с управлением и улетел в кювет. Ранее сельчанин был судим за грабеж, причинение побоев и уклонение от административного надзора.
На угонщика завели уголовное дело. Хозяин машины оценил ущерб в 385 тысяч рублей.