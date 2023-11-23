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Цена вопроса более 2 млн рублей

«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей

23 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Цена вопроса более 2 млн рублей

«Омскоблстройзаказчик» объявил аукцион на покупку нового авто за 2 млн рублей

При этом ведомство не может решить массу проблем с достройкой школ и детских садов в регионе, а его сотрудники рискуют попасть под уголовные дела.

Как выяснил Город55, вчера, 22 ноября, бюджетное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» на портале Госзакупок разместило заявку на покупку легкового автомобиля. Начальная цена вопроса — почти 2.09 млн рублей.

Зявка размещена 22 ноябряЗявка размещена 22 ноября
Зявка размещена 22 ноября
Фото: Скрин с портала Госзакупок

Как значится в документах, ведомство решило обзавестись новым автомобилем обязательно 2023 года выпуска, белого или серого цвета, с независимой передней подвеской, литыми дисками и практичным в эксплуатации. Срок приема заявок от потенциальных поставщиков ограничен 29 ноября.

Между тем, именно это ведомство сейчас один за одним сотрясают скандалы со строительством школ и детских садов, а также ФАПов, жилья для сирот и других объектов, подавляющей частью по национальным проектам.

Предполагается, что именно сотрудники «Омскоблстройзаказчика» с подачи регионального минстроя заключали «тайный» контракт с новосибирским ООО «ИТЦ „АСУкомплектсервис“ на достройку школы в Исилькуле, где, по версии омского СК, похитили более 58 млн рублей. Руководителя и учредителя „АСУкомплектсервиса“ Дениса Кильдебекова и гендиректора ООО „СМУ №444“ Руслана Суязова по ходатайству силовиков уже отправили в СИЗО.

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Помимо них отвечать за школу в Исилькуле будут и пока неустановленные чиновники минстроя и «Омскоблстройзаказчика».

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Город55 подробно разобрал заключение этого странного контракта. Все подробности — по ссылке ниже.

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Также подпись представителей «Омскоблстройзаказчика» стояла под договором на строительство школы в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района. Подрядчиком там также выступал ИТЦ «АСУкомплектсервис». Этот контракт был подписан 23 декабря 2022 года, но в средине августа текущего года был расторгнут в одностороннем порядке, а 18 августа «АСУкомлектсервис» Денис Кильдебеков и еще один руководитель компании Юрий Шинкоренко попали в реестр недобросовестных поставщиков.

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Помимо этого на бывшего руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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