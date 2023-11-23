«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как выяснил Город55, вчера, 22 ноября, бюджетное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» на портале Госзакупок разместило заявку на покупку легкового автомобиля. Начальная цена вопроса — почти 2.09 млн рублей.
Как значится в документах, ведомство решило обзавестись новым автомобилем обязательно 2023 года выпуска, белого или серого цвета, с независимой передней подвеской, литыми дисками и практичным в эксплуатации. Срок приема заявок от потенциальных поставщиков ограничен 29 ноября.
Между тем, именно это ведомство сейчас один за одним сотрясают скандалы со строительством школ и детских садов, а также ФАПов, жилья для сирот и других объектов, подавляющей частью по национальным проектам.
Предполагается, что именно сотрудники «Омскоблстройзаказчика» с подачи регионального минстроя заключали «тайный» контракт с новосибирским ООО «ИТЦ „АСУкомплектсервис“ на достройку школы в Исилькуле, где, по версии омского СК, похитили более 58 млн рублей. Руководителя и учредителя „АСУкомплектсервиса“ Дениса Кильдебекова и гендиректора ООО „СМУ №444“ Руслана Суязова по ходатайству силовиков уже отправили в СИЗО.
Помимо них отвечать за школу в Исилькуле будут и пока неустановленные чиновники минстроя и «Омскоблстройзаказчика».
Город55 подробно разобрал заключение этого странного контракта. Все подробности — по ссылке ниже.
Также подпись представителей «Омскоблстройзаказчика» стояла под договором на строительство школы в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района. Подрядчиком там также выступал ИТЦ «АСУкомплектсервис». Этот контракт был подписан 23 декабря 2022 года, но в средине августа текущего года был расторгнут в одностороннем порядке, а 18 августа «АСУкомлектсервис» Денис Кильдебеков и еще один руководитель компании Юрий Шинкоренко попали в реестр недобросовестных поставщиков.
Помимо этого на бывшего руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.