«Омскоблстройзаказчик» решил прикупить себе новый автомобиль почти за 2.1 млн рублей

Также подпись представителей «Омскоблстройзаказчика» стояла под договором на строительство школы в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района. Подрядчиком там также выступал ИТЦ «АСУкомплектсервис». Этот контракт был подписан 23 декабря 2022 года, но в средине августа текущего года был расторгнут в одностороннем порядке, а 18 августа «АСУкомлектсервис» Денис Кильдебеков и еще один руководитель компании Юрий Шинкоренко попали в реестр недобросовестных поставщиков.