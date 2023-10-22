Ребенок в больнице. В Омске пьяный мужчина сбил несовершеннолетнего мальчика

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Вчера, 21 октября, вечером в Омске произошла авария, в которой пострадал ребенок. По предварительной информации, 46-летний водитель «Мазды», который возвращался с работы домой, сбил 13-летнего мальчика на улице Серова.
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. С полученными травмами его доставили в больницу. Мужчина за рулем «Мазды» находился с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования водитель отказался.
В итоге в отношении водителя возбудили административное производство по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ. Теперь омичу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
В ходе проверки госавтоинспекторы установят все причины и обстоятельства ДТП.