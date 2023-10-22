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Пьяный омич сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте

Ребенок в больнице. В Омске пьяный мужчина сбил несовершеннолетнего мальчика

22 октября 2023, 05:32
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Пьяный омич сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте

ДТП произошло в субботу около семи часов вечера.

Вчера, 21 октября, вечером в Омске произошла авария, в которой пострадал ребенок. По предварительной информации, 46-летний водитель «Мазды», который возвращался с работы домой, сбил 13-летнего мальчика на улице Серова.

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. С полученными травмами его доставили в больницу. Мужчина за рулем «Мазды» находился с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования водитель отказался.

В итоге в отношении водителя возбудили административное производство по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ. Теперь омичу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В ходе проверки госавтоинспекторы установят все причины и обстоятельства ДТП.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Пострадавшие#Дети#Пешеход#Несовершеннолетние дети#Новости#Пьяный водитель#Юлия Истомина
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