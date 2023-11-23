В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В ГУ МЧС России по Омской области сообщили об обрушении перекрытия в многоэтажном доме на улице Лукашевича. ЧП произошло в 16-этажном доме в котором всего один подъезд.
По информации спасателей, при обрушении никто не пострадал и не погиб. На место вместе со спасателями выехал и. о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов.
«В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В то же время прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. Если во время проверки найдутся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ранее в Астрахани обрушился подъезд жилого дома из-за подтопления подвала.