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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

На Левобережье Омска на крыше многоэтажки рухнуло перекрытие

В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие

23 ноября 2023, 15:20
Фото: Прокуратура Омской области

На Левобережье Омска на крыше многоэтажки рухнуло перекрытие

По предварительной информации, никто не пострадал.

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили об обрушении перекрытия в многоэтажном доме на улице Лукашевича. ЧП произошло в 16-этажном доме в котором всего один подъезд.

По информации спасателей, при обрушении никто не пострадал и не погиб. На место вместе со спасателями выехал и. о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов.

«В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В то же время прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. Если во время проверки найдутся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в Астрахани обрушился подъезд жилого дома из-за подтопления подвала.

В Астрахани обрушилась часть жилого дома
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#Происшествия#Омск#МЧС#Новости#Ольга Акамова#Перекрытие#Дом#Обрушение
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