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В Омске ушел из жизни президент областной федерации традиционного тхэквондо

24 ноября 2023, 03:10
Фото: 1MI
Иллюстрация
Прощание с Алмазом Герфановым состоится сегодня, 24 ноября.

В возрасте 44 лет ушел из жизни омский спортсмен, чемпион мира, президент областной федерации традиционного тхэквондо Алмаз Герфанов. Об этом сообщили накануне, 23 ноября, в Омской федерации кикбоксинга.

«В нашей спортивной семье произошла невосполнимая потеря — ушел из жизни Алмаз Герфанов. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата», — рассказали в федерации.

Алмаз Гефранов являлся международным инструктором и международным судьей, тренером высшей категории.

Прощание состоится сегодня, 24 ноября, в 10 часов в мечети по адресу: Парковая, 18 / 3-я Марьяновская, 38.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алмаза Гефранова.

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#Общество#Омск#Омская область#Смерть#Похороны#Некролог#Евгений Игишев
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