В Омске ушел из жизни президент областной федерации традиционного тхэквондо

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В возрасте 44 лет ушел из жизни омский спортсмен, чемпион мира, президент областной федерации традиционного тхэквондо Алмаз Герфанов. Об этом сообщили накануне, 23 ноября, в Омской федерации кикбоксинга.
«В нашей спортивной семье произошла невосполнимая потеря — ушел из жизни Алмаз Герфанов. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата», — рассказали в федерации.
Алмаз Гефранов являлся международным инструктором и международным судьей, тренером высшей категории.
Прощание состоится сегодня, 24 ноября, в 10 часов в мечети по адресу: Парковая, 18 / 3-я Марьяновская, 38.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алмаза Гефранова.