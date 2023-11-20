Старая гвардия. Омский экс-губернатор Полежаев рассказал об умершем коллеге Тулееве

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Сегодня, 20 ноября, ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Политику было 79 лет. Тулеев занимал пост главы региона с 1997 по 2018 годы. Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев вспомнил, каким руководителем был бывший глава Кузбасса.
«Мы были долгие годы коллегами. Помню его с 90-х годов, когда он работал председателем Заксобрания Кемеровской области. Потом Тулеев стал губернатором. Это личность неординарная в российской политике, с точки зрения компетентности, управления и влияния на общественные настроения. Популярность его в Кузбассе не подвергалась сомнению, кроме злосчастного эпизода с пожаром в ТЦ „Зимняя вишня“, — передает слова Леонида Полежаева издание „Омск-Информ“.
Полежаев назвал Амана Тулеева старой гвардией на ряду с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и экс-губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.
Справка. В 1991 году Аман Тулеев участвовал в первых выборах президента России и занял четвертое место с результатом 7% голосов. В 1993 году он возглавил Кемеровскую областную Думу, а в 1997 году стал губернатором Кузбасса. Тулеев ушел в отставку в апреле 2018 года после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.