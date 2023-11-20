Старая гвардия. Омский экс-губернатор Полежаев рассказал об умершем коллеге Тулееве

Справка. В 1991 году Аман Тулеев участвовал в первых выборах президента России и занял четвертое место с результатом 7% голосов. В 1993 году он возглавил Кемеровскую областную Думу, а в 1997 году стал губернатором Кузбасса. Тулеев ушел в отставку в апреле 2018 года после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.