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Леонид Полежаев

Старая гвардия. Омский экс-губернатор Полежаев рассказал об умершем коллеге Тулееве

20 ноября 2023, 08:06
Фото: Город55
Леонид Полежаев

Леонид Полежаев вспомнил, каким руководителем был его кемеровский коллега Тулеев

Аман Тулеев занимал пост губернатора Кемеровской области с 1997 по 2018 годы. Политик ушел из жизни сегодня, ему было 79 лет.

Сегодня, 20 ноября, ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Политику было 79 лет. Тулеев занимал пост главы региона с 1997 по 2018 годы. Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев вспомнил, каким руководителем был бывший глава Кузбасса.

«Мы были долгие годы коллегами. Помню его с 90-х годов, когда он работал председателем Заксобрания Кемеровской области. Потом Тулеев стал губернатором. Это личность неординарная в российской политике, с точки зрения компетентности, управления и влияния на общественные настроения. Популярность его в Кузбассе не подвергалась сомнению, кроме злосчастного эпизода с пожаром в ТЦ „Зимняя вишня“, — передает слова Леонида Полежаева издание „Омск-Информ“.

Полежаев назвал Амана Тулеева старой гвардией на ряду с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и экс-губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.

Справка. В 1991 году Аман Тулеев участвовал в первых выборах президента России и занял четвертое место с результатом 7% голосов. В 1993 году он возглавил Кемеровскую областную Думу, а в 1997 году стал губернатором Кузбасса. Тулеев ушел в отставку в апреле 2018 года после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Смерть#Леонид Полежаев#Евгений Игишев#Аман Тулеев
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