«Примите меры». Омичи пожаловались на опасный колодец посреди дороги

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на разбитый люк коллектора возле сквера на площади Серова. Судя по предоставленным фотографиям, крышка колодца пришла в негодность.
Омичи опасаются, что в отверстие можно угодить ногой и получить травму.
«Примите, пожалуйста, меры по устранению», — обратилась местная жительница Наталья к чиновникам.
Отметим, что опасный участок находится в двух сотнях метров от администрации Ленинского округа Омска.
Ранее жители села под Омском пожаловались на отсутствие дороги. Вместо проезжей части на участке обилие грязи, по которому не проедешь даже на машине.