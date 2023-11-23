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Омичи пожаловались на разбитую крышку колодца рядом с администрацией округа

«Примите меры». Омичи пожаловались на опасный колодец посреди дороги

23 ноября 2023, 05:32
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на разбитую крышку колодца рядом с администрацией округа

Участок находится в двух сотнях метров от администрации Ленинского округа Омска

В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на разбитый люк коллектора возле сквера на площади Серова. Судя по предоставленным фотографиям, крышка колодца пришла в негодность.

Омичи опасаются, что в отверстие можно угодить ногой и получить травму.

«Примите, пожалуйста, меры по устранению», — обратилась местная жительница Наталья к чиновникам.

Отметим, что опасный участок находится в двух сотнях метров от администрации Ленинского округа Омска.

Ранее жители села под Омском пожаловались на отсутствие дороги. Вместо проезжей части на участке обилие грязи, по которому не проедешь даже на машине.

Сделана из грязи. Жители Омской области рассказали об отсутствии дороги в селе
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#Омск#Травма#Чиновники#Омичи#Яма#Жалоба#Сквер#Евгений Игишев#Колодец
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