В Омской области организовали масштабную проверку водителей. Объясняем, почему

Кроме того, в рамках этого мероприятия работники ГИБДД нацелены на профилактические беседы с водителями учебных автомобилей. Отметим, что в Омской области также нередко проводят проверки, чтобы установить пьяных водителей. Некоторых нарушителей при этом не останавливают возможные административные штрафы или аресты, поэтому дело доходит до уголовного дела.