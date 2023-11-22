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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

иллюстрация

В Омской области организовали масштабную проверку водителей. Объясняем, почему

22 ноября 2023, 07:04
Фото: Город55
иллюстрация

Госавтоинспекция организовала масштабную проверку водителей в Омской области

Сотрудники ГИБДД надеются, что это поможет предотвратить нарушения правил на дороге.

Сегодня, 22 ноября, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят в Омской области профилактическое мероприятие. Оно называется «Молодой водитель».

Правоохранители таким образом хотят предотвратить возможные нарушения ПДД. Под масштабную проверку попадают водители, которые недавно получили права. Речь идет о тех, чей водительский стаж составляет меньше двух лет.

Кроме того, в рамках этого мероприятия работники ГИБДД нацелены на профилактические беседы с водителями учебных автомобилей. Отметим, что в Омской области также нередко проводят проверки, чтобы установить пьяных водителей. Некоторых нарушителей при этом не останавливают возможные административные штрафы или аресты, поэтому дело доходит до уголовного дела.

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#Город#Омск#Омская область#Водитель#Водительские права#Новости#Госавтоинспекция#Проверки#Алина Ясинская
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