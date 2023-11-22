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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Омичам запретят поворачивать налево на перекрестке 7-й Северной и Орджоникидзе

Штрафы до полутора тысяч. В Омске запретят поворот с 7-й Северной на Орджоникидзе

22 ноября 2023, 12:35
Фото: департамент транспорта администрации Омска

Омичам запретят поворачивать налево на перекрестке 7-й Северной и Орджоникидзе

Изменения вступают в силу в конце этой рабочей недели.

В департаменте транспорта администрации Омска сообщили об изменении дорожного движения в Центральном округе. В конце этой недели поменяется схема на перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-й Северной.

В пятницу, 24 ноября, запретят левые повороты при движении по 7-й Северной на улицу Орджоникидзе в обоих направлениях. Перед перекрестком поставят знаки «Направление движения по полосам» и заменят световые сигналы на светофорах.

По улице 7-я Северная при пересечении Орджоникидзе разрешает движение автомобилей из левой полосы прямо, из правой — прямо и направо. Пофазное светофорное регулирование на перекрестке не поменяется.

Фото: департамент транспорта администрации Омска

Омичам в качестве альтернативы советуют поворачивать с 7-й Северной на Орджоникидзе и разворачиваться рядом с перекрестком с 5-й Северной (в направлении центра) или с 9-й Северной (в обратном направлении).

Также после перекрестка можно разворачиваться на пересечении 7-й Северной и Вавилова (в направлении Красного Пути), либо с Тарской (в направлении улицы Герцена). После этого поворачивать на Орджоникидзе.

В пресс-службе департамента отметили, что за поворот налево или другое нарушение вводимых правил на перекрестке автомобилистам грозит штраф от 1 до 1,5 тыс рублей.

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#Город#Омск#Омская область#Департамент транспорта мэрии Омска#Светофор#Новости#Перекресток#Схема движения#Поворот#Дептранс#Алина Ясинская
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