Штрафы до полутора тысяч. В Омске запретят поворот с 7-й Северной на Орджоникидзе

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В департаменте транспорта администрации Омска сообщили об изменении дорожного движения в Центральном округе. В конце этой недели поменяется схема на перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-й Северной.
В пятницу, 24 ноября, запретят левые повороты при движении по 7-й Северной на улицу Орджоникидзе в обоих направлениях. Перед перекрестком поставят знаки «Направление движения по полосам» и заменят световые сигналы на светофорах.
По улице 7-я Северная при пересечении Орджоникидзе разрешает движение автомобилей из левой полосы прямо, из правой — прямо и направо. Пофазное светофорное регулирование на перекрестке не поменяется.
Омичам в качестве альтернативы советуют поворачивать с 7-й Северной на Орджоникидзе и разворачиваться рядом с перекрестком с 5-й Северной (в направлении центра) или с 9-й Северной (в обратном направлении).
Также после перекрестка можно разворачиваться на пересечении 7-й Северной и Вавилова (в направлении Красного Пути), либо с Тарской (в направлении улицы Герцена). После этого поворачивать на Орджоникидзе.
В пресс-службе департамента отметили, что за поворот налево или другое нарушение вводимых правил на перекрестке автомобилистам грозит штраф от 1 до 1,5 тыс рублей.