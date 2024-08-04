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Поворот

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Вверх дном. Омичи поделились кадрами серьезного ДТП у Главпочтамта
4 августа, 04:07
2023
Штрафы до полутора тысяч. В Омске запретят поворот с 7-й Северной на Орджоникидзе
Изменения вступают в силу в конце этой рабочей недели.
22 ноября 2023, 12:35
2022
На пересечении улиц Гусарова, Фрунзе и Булатова в Омске изменили работу светофора
На светофоре установили дополнительную секцию для поворота направо, а также увеличили время проезда на две секунды.
24 декабря 2022, 08:57
Автолюбители направо, а нарушители — налево. В Омске запретили поворот
С Красного пути при движении из центра Омска теперь нельзя поворачивать налево напротив Аграрного университета.
23 декабря 2022, 06:08
Придется разворачиваться. Омичам усложнили жизнь, перенастроив светофоры в центре
Теперь омичи не смогут повернуть налево на перекрестке улиц Орджоникидзе и 7 Северная.
20 октября 2022, 06:16

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