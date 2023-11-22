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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:26

иллюстрация

Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов

22 ноября 2023, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

После долгой болезни скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов

Прощание с ушедшим состоится в ближайшее время, о чем сообщили в местном УФСИН.

В понедельник, 20 ноября, в Омске скончался ветеран УФСИН РФ по Омской области Константин Сенокосов. Он долгое время боролся с болезнью.

Изначально Сенокосов работал в пожарной ВПК на территории Кемеровской области. Свой трудовой путь он начал в 1988 году. Получив образование в Уфимской высшей школе МВД, Сенокосов стал заместителем ДПНК ИТК­31 СИДиАР УВД Кемеровской области.

С 1993 по 2018 годы он служил в оперативных подразделениях Омской области. В течение трех последующих лет он работал первым заместителем начальника ГУФСИН России по Ростовской области.

«За время службы в уголовно-исполнительной системе Константин Иванович зарекомендовал себя грамотным и исполнительным сотрудником, инициативным руководителем. Обладал хорошими организаторскими способностями, в коллективе пользовался заслуженным уважением коллег», — отметили в пресс-службе УФСИН по Омской области.

Завтра, 23 ноября, в Доме траурных обрядов «Некрополь» состоится прощание. Оно будет длиться с 13 до 14 часов. Адрес: ул. 10 лет Октября, 208 В.

Город55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.

#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#УФСИН#Болезнь#Некролог#Смертельная болезнь#Алина Ясинская
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