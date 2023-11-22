Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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В понедельник, 20 ноября, в Омске скончался ветеран УФСИН РФ по Омской области Константин Сенокосов. Он долгое время боролся с болезнью.
Изначально Сенокосов работал в пожарной ВПК на территории Кемеровской области. Свой трудовой путь он начал в 1988 году. Получив образование в Уфимской высшей школе МВД, Сенокосов стал заместителем ДПНК ИТК31 СИДиАР УВД Кемеровской области.
С 1993 по 2018 годы он служил в оперативных подразделениях Омской области. В течение трех последующих лет он работал первым заместителем начальника ГУФСИН России по Ростовской области.
«За время службы в уголовно-исполнительной системе Константин Иванович зарекомендовал себя грамотным и исполнительным сотрудником, инициативным руководителем. Обладал хорошими организаторскими способностями, в коллективе пользовался заслуженным уважением коллег», — отметили в пресс-службе УФСИН по Омской области.
Завтра, 23 ноября, в Доме траурных обрядов «Некрополь» состоится прощание. Оно будет длиться с 13 до 14 часов. Адрес: ул. 10 лет Октября, 208 В.
Город55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.