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Смертельная болезнь

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Сентябрь
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Июнь
«Человек-легенда». В Омске на 65-м году жизни скончался учитель Борис Коноплев
Борис Коноплев преподавал английский язык в лицее №74, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
5 июня, 11:15
Май
Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова
Причиной смерти женщины стала продолжительная болезнь, у Татьяны Черновой осталось десять детей.
31 мая, 12:45
Февраль
В Омской области скончался глава МВД Москаленского района Виталий Белов
Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
26 февраля, 13:11
Ноябрь 2023
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Прощание с ушедшим состоится в ближайшее время, о чем сообщили в местном УФСИН.
22 ноября 2023, 06:23

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