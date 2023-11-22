Омские депутаты одобрили дифференцированную арендную плату за землю под гаражами

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Омский городской Совет на очередном пленарном заседании поставил точку в истории с арендной платой за землю под гаражами. Город55 уже писал об инициативе департамента имущественных отношений: чиновники предложили вычислять стоимость аренды по-новому, введя специальный коэффициент, связанный с кадастровой стоимостью земли в конкретных частях города.
Согласно законопроекту, в городе должны появиться 5 ценовых зон: высокой ценности, повышенной, средней, низкой и «зона отдаленных районов». В зоне средней ценности плата останется прежней, 970 рублей в год. В остальных случаях это будут 1158, 1075, 827 и 792 рубля соответственно.
Инициатива уже прошла обсуждение в профильном комитете Горсовета, где депутаты ее одобрили как справедливую. На пленарном заседании законопроект был принят окончательно.
— Сейчас у нас уравниловка в этом вопросе, — признал после заседания председатель городского Совета Владимир Корбут. — За гаражи, стоящие в центре города, платят столько же, сколько за гаражи на окраине. Но ведь кадастровая стоимость земельных участков разная! Поэтому мы сейчас убираем уравниловку и вводим плату по справедливости. Хочешь иметь гараж в центре города — плати больше. Имеешь гараж на окраине — плати меньше. Я считаю, это справедливо…
Получается, для существенной части гаражных владельцев аренда земли подешевеет. При этом в депимущества уверены, что это не приведет к уменьшению доходов муниципалитета: когда ситуация с гаражами полностью войдет в правовое русло, желающих платить за землю может стать больше. На данный момент все гаражи, стоящие на муниципальной земле, формально являются нелегальными постройками, и плата за них взимается как «неосновательное обогащение».