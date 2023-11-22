Омские депутаты одобрили дифференцированную арендную плату за землю под гаражами

Получается, для существенной части гаражных владельцев аренда земли подешевеет. При этом в депимущества уверены, что это не приведет к уменьшению доходов муниципалитета: когда ситуация с гаражами полностью войдет в правовое русло, желающих платить за землю может стать больше. На данный момент все гаражи, стоящие на муниципальной земле, формально являются нелегальными постройками, и плата за них взимается как «неосновательное обогащение».