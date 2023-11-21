Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

иллюстрация

Тросы натянуты. В омских Нефтяниках у парка откроется новый спорткомплекс

21 ноября 2023, 07:05
Фото: Город55
иллюстрация

У Советского парка в Омске готовятся к открытию спорткомплекса с подъемником

Объект хотели закончить к началу осени, но на площадке еще нужно было сделать ряд работ.

На территории городка Нефтяников продвигаются работы на территории спортивного комплекса рядом с улицей Андрианова. Проектом занимается компания «Вегас». Объект расположен рядом с Советским парком.

Изначально тут планировался горнолыжный комплекс. Его построили в конце 2013 года, и «Шамбала» даже какое-то время работала, но совсем недолго. В год открытия на территории комплекса на тюбинге врезались в столб отец с малолетним ребенком. Гости получили травмы. А в марте 2014 года прокуратура обнаружила на объекте многочисленные нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. «Шамбалу» в итоге закрыли.

Фото: Город55

Теперь спустя десять лет здесь в скором времени введут в эксплуатацию спортивно-развлекательный комплекс. Двери хотели распахнуть еще 1 сентября, но сроки сдвинулись. Как пишет NGS55.RU, его хотят назвать «Сапфир».

В четырехэтажном здании откроют фудкорт, три сауны, бильярд и ресторан. Рядом планируется открытый летний бассейн и площадка для занятий сноубордингом. Недалеко от Советского парка уже натянули тросы и поставили подъемник.

Добавим, что «Вегас» в основном занимается арендой и управлением недвижимостью. Компанией заправляет сын местного предпринимателя и директора «Омскконсервпродукта» Романа Канушина. Его имя — Артем Канушин.

Точим коньки. В Омске до середины декабря зальют лед на 26 хоккейных коробках
Узнать подробнее
#Общество#Спорт#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Строительство#Спортивный комплекс#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Вчера, 06:56
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки
Сегодня, 04:32
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Дело по статье «халатность». Затопленные подвалы в новостройках довели до «уголовки»
Сегодня, 05:01