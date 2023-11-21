Тросы натянуты. В омских Нефтяниках у парка откроется новый спорткомплекс

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
На территории городка Нефтяников продвигаются работы на территории спортивного комплекса рядом с улицей Андрианова. Проектом занимается компания «Вегас». Объект расположен рядом с Советским парком.
Изначально тут планировался горнолыжный комплекс. Его построили в конце 2013 года, и «Шамбала» даже какое-то время работала, но совсем недолго. В год открытия на территории комплекса на тюбинге врезались в столб отец с малолетним ребенком. Гости получили травмы. А в марте 2014 года прокуратура обнаружила на объекте многочисленные нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. «Шамбалу» в итоге закрыли.
Теперь спустя десять лет здесь в скором времени введут в эксплуатацию спортивно-развлекательный комплекс. Двери хотели распахнуть еще 1 сентября, но сроки сдвинулись. Как пишет NGS55.RU, его хотят назвать «Сапфир».
В четырехэтажном здании откроют фудкорт, три сауны, бильярд и ресторан. Рядом планируется открытый летний бассейн и площадка для занятий сноубордингом. Недалеко от Советского парка уже натянули тросы и поставили подъемник.
Добавим, что «Вегас» в основном занимается арендой и управлением недвижимостью. Компанией заправляет сын местного предпринимателя и директора «Омскконсервпродукта» Романа Канушина. Его имя — Артем Канушин.