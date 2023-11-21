Тросы натянуты. В омских Нефтяниках у парка откроется новый спорткомплекс

Изначально тут планировался горнолыжный комплекс. Его построили в конце 2013 года, и «Шамбала» даже какое-то время работала, но совсем недолго. В год открытия на территории комплекса на тюбинге врезались в столб отец с малолетним ребенком. Гости получили травмы. А в марте 2014 года прокуратура обнаружила на объекте многочисленные нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. «Шамбалу» в итоге закрыли.