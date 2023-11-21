Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В омский Большереченский зоопарк приехал самец кенгуру из Красноярска

Молод и горяч. В омском Большереченском зоопарке к старой кенгурихе подселили ухажера

21 ноября 2023, 13:44
Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

В омский Большереченский зоопарк приехал самец кенгуру из Красноярска

Животные образовали пару и ждут новоселья.

В Большереченском зоопарке рассказали о новом постояльце. Речь идет об особом виде кенгуру. В Омскую область приехал рыже-серый самец валлаби беннета.

Двухлетний кенгуру приехал, как можно было подумать не из Австралии, а из Красноярска. Вероятно, для него это стало неожиданностью, но по приезде его сразу же наградили статусом главы семейства.

Правда, его спутница оказалась не такой молодой, но возраст, как всем известно, является условностью. Как рассказали работники зоопарка, самка Берра «приняла жениха с распростертыми объятиями». По всей видимости, самец ответил ей взаимностью, поскольку об ином в пресс-службе не сообщали.

Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

Жителям Омской области и всем любителям Большеренского зоопарка предлагают выбрать имя для прибывшего. Можно отталкиваться от того, что этот кенгуру достаточно любопытный, идет на контакт, а также любит наблюдать за посетителями. Проголосовать можно по ссылке.

В скором времени пара переедет в новый вольер, уточнили в учреждении.

Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Животные#Большереченский зоопарк#Дикие животные#Алина Ясинская
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45