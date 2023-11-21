Молод и горяч. В омском Большереченском зоопарке к старой кенгурихе подселили ухажера

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Большереченском зоопарке рассказали о новом постояльце. Речь идет об особом виде кенгуру. В Омскую область приехал рыже-серый самец валлаби беннета.
Двухлетний кенгуру приехал, как можно было подумать не из Австралии, а из Красноярска. Вероятно, для него это стало неожиданностью, но по приезде его сразу же наградили статусом главы семейства.
Правда, его спутница оказалась не такой молодой, но возраст, как всем известно, является условностью. Как рассказали работники зоопарка, самка Берра «приняла жениха с распростертыми объятиями». По всей видимости, самец ответил ей взаимностью, поскольку об ином в пресс-службе не сообщали.
Жителям Омской области и всем любителям Большеренского зоопарка предлагают выбрать имя для прибывшего. Можно отталкиваться от того, что этот кенгуру достаточно любопытный, идет на контакт, а также любит наблюдать за посетителями. Проголосовать можно по ссылке.
В скором времени пара переедет в новый вольер, уточнили в учреждении.