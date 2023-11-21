Молод и горяч. В омском Большереченском зоопарке к старой кенгурихе подселили ухажера

Жителям Омской области и всем любителям Большеренского зоопарка предлагают выбрать имя для прибывшего. Можно отталкиваться от того, что этот кенгуру достаточно любопытный, идет на контакт, а также любит наблюдать за посетителями. Проголосовать можно по ссылке.