Молодой омич упал на лестнице ресторана «Бригантина» и через 7 часов попал в больницу

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Омске силовики выясняют все подробности якобы нечастного случая в ресторане «Бригантина», что базируется в торговом центре «Миллениум». Там пострадал 24-летний парень.
«В воскресенье, 19 ноября, около 07:51 часов в приемное отделение БСМП № 1 привезли молодого парня, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытую травму позвоночника», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте с такими повреждениями медики сообщили в полицию. Прибывшие оперативник услышали от пострадавшего, что в ту ночь около 00:30 он якобы упал на лестнице ресторана «Бригантина».
Сейчас силовики выясняют, как все было на самом деле и почему к медикам парень обратился только через 7 часов после случившегося.