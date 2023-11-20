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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 10:22

Сейчас пострадавший госпитализирован

Молодой омич упал на лестнице ресторана «Бригантина» и через 7 часов попал в больницу

20 ноября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Сейчас пострадавший госпитализирован

Омич неудачно упал на лестнице ресторана «Бригантина» и попал в больницу

Сейчас во всех нюансах этой истории разбираются силовики, дабы исключить криминальный характер травм.

В Омске силовики выясняют все подробности якобы нечастного случая в ресторане «Бригантина», что базируется в торговом центре «Миллениум». Там пострадал 24-летний парень.

«В воскресенье, 19 ноября, около 07:51 часов в приемное отделение БСМП № 1 привезли молодого парня, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытую травму позвоночника», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с такими повреждениями медики сообщили в полицию. Прибывшие оперативник услышали от пострадавшего, что в ту ночь около 00:30 он якобы упал на лестнице ресторана «Бригантина».

Сейчас силовики выясняют, как все было на самом деле и почему к медикам парень обратился только через 7 часов после случившегося.

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