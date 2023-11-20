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По факту этого инцидента проводится проверка

Труп молодого омича в трусах напугал жителей омской многоэтажки

20 ноября 2023, 07:45
Фото: 1MI
По факту этого инцидента проводится проверка

Омич в одних трусах выпал из окна квартиры на 10-м этаже

По предварительным данным, мужчина выпал из окна своей квартиры.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 32-летнего омича, тело которого нашли у дома по улице Кемеровская, 17.

«Около 1 часа ночи в силовые структуры позвонили перепуганные жители дома и сообщили, что на снегу в одних трусах лежит мертвый мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место ЧП судмедэксперты предварительно установили, что мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты. Личность погибшего установили сразу же: им оказался житель этого же дома, который жил в квартире на 10-м этаже. Установлено, что из окна этого жилища и выпал мужчина.

По факту инцидента проводится проверка, уточнили в ведомстве.

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