Труп молодого омича в трусах напугал жителей омской многоэтажки

Прибывшие на место ЧП судмедэксперты предварительно установили, что мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты. Личность погибшего установили сразу же: им оказался житель этого же дома, который жил в квартире на 10-м этаже. Установлено, что из окна этого жилища и выпал мужчина.