Труп молодого омича в трусах напугал жителей омской многоэтажки

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 32-летнего омича, тело которого нашли у дома по улице Кемеровская, 17.
«Около 1 часа ночи в силовые структуры позвонили перепуганные жители дома и сообщили, что на снегу в одних трусах лежит мертвый мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место ЧП судмедэксперты предварительно установили, что мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты. Личность погибшего установили сразу же: им оказался житель этого же дома, который жил в квартире на 10-м этаже. Установлено, что из окна этого жилища и выпал мужчина.
По факту инцидента проводится проверка, уточнили в ведомстве.