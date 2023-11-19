Снег, электричество и «Авангард». Все значимое в Омске за воскресенье

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Утро воскресенья, 19 ноября началось для Омска и области с прихода зимы. Причем в буквальном смысле, — после обильного дождя, который «намочил» Омск в субботу, по региону прошелся снежный шторм.
В Омской области, к счастью, обошлось без погибших, а вот в Кемеровской области упавшее дерево убило двух человек в автомобиле. Тем не менее, многие деревни, села и поселки в регионе остались без света, кое-где ремонтные бригады работают до сих пор.
Ну и под конец дня девятой победой подряд порадовал «Авангард», который уверенно разобрался с нижнекамским «Нефтехимиком». Гола за «ястребов» забросили Дамир Шарипзянов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Игорь Мартынов.