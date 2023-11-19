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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Омскую область, видимо, пришла зима

Снег, электричество и «Авангард». Все значимое в Омске за воскресенье

19 ноября 2023, 18:04
Фото: Город55
В Омскую область, видимо, пришла зима

Снег, отключение электричества и «Авангард». Все самое в Омске за воскресенье

Рассказываем о самых значимых и запоминающихся событиях этого воскресенья.

Утро воскресенья, 19 ноября началось для Омска и области с прихода зимы. Причем в буквальном смысле, — после обильного дождя, который «намочил» Омск в субботу, по региону прошелся снежный шторм.

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В Омской области, к счастью, обошлось без погибших, а вот в Кемеровской области упавшее дерево убило двух человек в автомобиле. Тем не менее, многие деревни, села и поселки в регионе остались без света, кое-где ремонтные бригады работают до сих пор.

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Ну и под конец дня девятой победой подряд порадовал «Авангард», который уверенно разобрался с нижнекамским «Нефтехимиком». Гола за «ястребов» забросили Дамир Шарипзянов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Игорь Мартынов.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов#Рид Буше#Владимир Ткачев#Дамир Шарипзянов#Игорь Мартынов
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