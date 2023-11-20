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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Во всех нюансах этой истории разбираются силовики

После драки в кальянной омич пытался сбежать из окна 3 этажа отдела полиции

20 ноября 2023, 06:24
Фото: Город55
Во всех нюансах этой истории разбираются силовики

Пьяный омич выпрыгнул из окна в отделе полиции и получил много травм

С закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными переломами и ушибами парня госпитализировали в одну из городских больниц.

Драка в кальянной закончилась в отделе полиции № 10 — сюда после потасовки привезли участников конфликта. Все началось с того, что ночью в субботу, 18 ноября, около 02:32 часов наряд ППС полиции прибыл по вызову в кальянную «Монтесори» на улице Петра Некрасова, 2, где и случилась драка. После разбирательств полицейские задержали 23-летнего парня и около 03:50 доставили его в отдел полиции № 10, где передали дежурному.

«Задержанный находился в коридоре отдела полиции, где установлены камеры видеонаблюдения. Парень в какой-то момент поднялся на третий этаж, сломал замок на двери одного из кабинетов, открыл окно и спрыгнул», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребра, ушибом правого легкого, открытым вывихом обеих костей правого предплечья, закрытой травмой таза, переломом правой подвздошной кости, переломом лобковой кости, закрытым перелом обеих пяточных костей и сильнейшим травматический шоком прыгун был госпитализирован.

По факту этого инцидента уже назначена проверка, сообщили в экстренных службах.

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