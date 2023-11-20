После драки в кальянной омич пытался сбежать из окна 3 этажа отдела полиции

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Драка в кальянной закончилась в отделе полиции № 10 — сюда после потасовки привезли участников конфликта. Все началось с того, что ночью в субботу, 18 ноября, около 02:32 часов наряд ППС полиции прибыл по вызову в кальянную «Монтесори» на улице Петра Некрасова, 2, где и случилась драка. После разбирательств полицейские задержали 23-летнего парня и около 03:50 доставили его в отдел полиции № 10, где передали дежурному.
«Задержанный находился в коридоре отдела полиции, где установлены камеры видеонаблюдения. Парень в какой-то момент поднялся на третий этаж, сломал замок на двери одного из кабинетов, открыл окно и спрыгнул», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребра, ушибом правого легкого, открытым вывихом обеих костей правого предплечья, закрытой травмой таза, переломом правой подвздошной кости, переломом лобковой кости, закрытым перелом обеих пяточных костей и сильнейшим травматический шоком прыгун был госпитализирован.
По факту этого инцидента уже назначена проверка, сообщили в экстренных службах.