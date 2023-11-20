После драки в кальянной омич пытался сбежать из окна 3 этажа отдела полиции

Драка в кальянной закончилась в отделе полиции № 10 — сюда после потасовки привезли участников конфликта. Все началось с того, что ночью в субботу, 18 ноября, около 02:32 часов наряд ППС полиции прибыл по вызову в кальянную «Монтесори» на улице Петра Некрасова, 2, где и случилась драка. После разбирательств полицейские задержали 23-летнего парня и около 03:50 доставили его в отдел полиции № 10, где передали дежурному.