Ремонт будет идти всю ночь. В Омской области после снегопада еще не устранили аварии

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко рассказал об итогах запланированного оперштаба, где обсуждались последствия ночного сненопада. Как оказалось, спустя сутки не все аварии удалось устранить.
Главы муниципалитетов и энергетики сообщили, что специалисты «Омскэнерго» и «Омскэлектро» продолжают устранять последствия непогоды. На скорейшее восстановление электроснабжения мобилизованы все ресурсы и персонал предприятий, сообщил Шнипко.
«Ремонты будут продолжаться всю ночь, каждая бригада в непростых погодных условиях делает все возможное для скорейшего подключения объектов, — уточнил министр энергетики. — Главы районов готовы оказывать помощь жителям в случае необходимости».
Омичам напомнили, куда звонить, если электричество все еще не вернулось в дома, или же оно снова отключиться. Узнать или рассказать о проблемах можно в единых диспетчерских службах:
АО «Омскэлектро» — т.53-60-60, САО 65-33-19, КАО 55-05-57, ЛАО, ЦАО и ОАО 32-22-15;
Филиал «ПАО Россети Сибирь» — «Омскэнерго» — т. 8 800 220 02 20; западные электрические сети: 355-452; восточные электрические сети: 355-652,838155-22738; северные электрические сети: 83817122855;
ЕДДС города Омска — т. 78-78-78;
Департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — т. 357-806.
Добавим, что на начало недели синоптики обещают не менее неприятную погоду: осадки и морозы до — 22 градусов.