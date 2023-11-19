Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

В Омской области электрики больше суток устраняли аварии

Ремонт будет идти всю ночь. В Омской области после снегопада еще не устранили аварии

19 ноября 2023, 16:47
Фото: Минэнерго Омской области

В Омской области электрики больше суток устраняли аварии

Серьезный снегопад принес проблемы, которые устраняли все воскресенье и продолжат устранять до утра.

Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко рассказал об итогах запланированного оперштаба, где обсуждались последствия ночного сненопада. Как оказалось, спустя сутки не все аварии удалось устранить.

Главы муниципалитетов и энергетики сообщили, что специалисты «Омскэнерго» и «Омскэлектро» продолжают устранять последствия непогоды. На скорейшее восстановление электроснабжения мобилизованы все ресурсы и персонал предприятий, сообщил Шнипко.

«Ремонты будут продолжаться всю ночь, каждая бригада в непростых погодных условиях делает все возможное для скорейшего подключения объектов, — уточнил министр энергетики. — Главы районов готовы оказывать помощь жителям в случае необходимости».

Омичам напомнили, куда звонить, если электричество все еще не вернулось в дома, или же оно снова отключиться. Узнать или рассказать о проблемах можно в единых диспетчерских службах:

АО «Омскэлектро» — т.53-60-60, САО 65-33-19, КАО 55-05-57, ЛАО, ЦАО и ОАО 32-22-15;

Филиал «ПАО Россети Сибирь» — «Омскэнерго» — т. 8 800 220 02 20; западные электрические сети: 355-452; восточные электрические сети: 355-652,838155-22738; северные электрические сети: 83817122855;

ЕДДС города Омска — т. 78-78-78;

Департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — т. 357-806.

Добавим, что на начало недели синоптики обещают не менее неприятную погоду: осадки и морозы до — 22 градусов.

Пришла зима. В начале недели омичей ждут морозы до — 22 градусов
Узнать подробнее
#Погода#Снег#Омск#Омская область#Электричество#Авария#Новости#Осадки#Владимир Шнипко
Подпишитесь
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС
Сегодня, 10:14
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Ткач — наш моторчик»
Сегодня, 10:36
Дождь и снег оставили жителей Омской области без света
Сегодня, 04:23
Омичи пожаловались на потоп из-за бездействия коммунальных служб
Сегодня, 09:15
Пришла зима. В начале недели омичей ждут морозы до — 22 градусов
Сегодня, 07:28