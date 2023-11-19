Пришла зима. В начале недели омичей ждут морозы до — 22 градусов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Обь-Иртышском УГМС обнародовали прогноз погоды на несколько ближайших дней. Так, по прогнозам синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник в регионе похолодает до -8…-13 градусов Цельсия, а днем потеплеет лишь до -5…-10 градусов.
Между тем, в ночь с понедельника на вторник в регионе может похолодать до -22 градусов, с потеплением днем до -9 градусов.
Осадков в эти дни, по прогнозам синоптиков, не ожидается, но возможны, туман, гололед и изморозь.