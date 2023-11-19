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Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Омскую область накрыл шторм

Пришла зима. В начале недели омичей ждут морозы до — 22 градусов

19 ноября 2023, 07:28
Омскую область накрыл шторм

В Омск пришла зима, — ожидаются морозы до -22 градусов

При этом синоптики не прогнозируют никаких осадков, однако гололед на дорогах никто не отменял.

В Обь-Иртышском УГМС обнародовали прогноз погоды на несколько ближайших дней. Так, по прогнозам синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник в регионе похолодает до -8…-13 градусов Цельсия, а днем потеплеет лишь до -5…-10 градусов.

Между тем, в ночь с понедельника на вторник в регионе может похолодать до -22 градусов, с потеплением днем до -9 градусов.

Осадков в эти дни, по прогнозам синоптиков, не ожидается, но возможны, туман, гололед и изморозь.

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#Общество#Происшествия#Город#Погода#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
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