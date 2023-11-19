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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело

Новый смартфон лишил омичку почти 50 тысяч рублей

19 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI
По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело
Женщина пыталась установить мобильное приложение банка.

В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С заявлением обратилась 65-летняя жительница Ленинского округа, которая пыталась установить мобильное приложение

«Накануне пожилой омичке подарили новый сотовый телефон. Она скачивала привычные приложений, в том числе и своего банка, перешла по первой попавшейся ссылке. Логотип финансового учреждения был тот же, однако с каждым вводом личных данных стали приходить смс-оповещения — якобы для подтверждения операций для регистрации. Потерпевшая отправляла коды, но установить приложение так и не смогла», — пояснили в УМВД по городу Омску.

Позже женщина переставила свою сим-карту в старый мобильный аппарат и увидела, что в личном кабинете произошло списание 45 700 рублей.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
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