Новый смартфон лишил омичку почти 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С заявлением обратилась 65-летняя жительница Ленинского округа, которая пыталась установить мобильное приложение
«Накануне пожилой омичке подарили новый сотовый телефон. Она скачивала привычные приложений, в том числе и своего банка, перешла по первой попавшейся ссылке. Логотип финансового учреждения был тот же, однако с каждым вводом личных данных стали приходить смс-оповещения — якобы для подтверждения операций для регистрации. Потерпевшая отправляла коды, но установить приложение так и не смогла», — пояснили в УМВД по городу Омску.
Позже женщина переставила свою сим-карту в старый мобильный аппарат и увидела, что в личном кабинете произошло списание 45 700 рублей.