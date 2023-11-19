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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Энергетики устраняют последствия капризов погоды

Дождь и снег оставили жителей Омской области без света

19 ноября 2023, 04:23
Фото: Город55
Энергетики устраняют последствия капризов погоды

В Омской области из-за дождя со снегом более 20 сел остались без света

Сейчас электроснабжение восстанавливается более чем в 20 населенных пунктах региона.

В Россети Сибирь отчитались о восстановлении электроснабжения в Омской области после проливного дождя и снегопада.

«Сейчас регион находится во власти шторма. В области: дождь, снег, гололед, очень сильный порывистый ветер, прогнозируется резкое похолодание. Персонал филиала „Омскэнерго“ оперативно реагирует на отключения электроэнергии, проводит аварийно-восстановительные работы, устраняет технологические нарушения на энергообъектах», — заявили в компании.

Так, по данным энергетиков, сейчас восстановительные бригады работают в Азово, Усть-Заостровке, Дружино, Морозовке, Зеленом поле, Ребровке, Верхнем Карбуше, Магистральном, Ракитинке, поселке Новоомский, Троицком, Красной горке, Горячем ключе, Ключях, Покровке, Надеждино, Новоильинке, Красноярке, СНТ Коммунальник, Колосе.

Также бригады работают по точечным заявкам потребителей. Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 12:00.

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