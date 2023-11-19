Дождь и снег оставили жителей Омской области без света

«Сейчас регион находится во власти шторма. В области: дождь, снег, гололед, очень сильный порывистый ветер, прогнозируется резкое похолодание. Персонал филиала „Омскэнерго“ оперативно реагирует на отключения электроэнергии, проводит аварийно-восстановительные работы, устраняет технологические нарушения на энергообъектах», — заявили в компании.