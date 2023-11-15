Короткие волосы, выделяющиеся уши. В Омске ищут мужчину на белой легковушке

Его рост составляет 180 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы. При этом его можно узнать по оттопыренным ушам. В день исчезновения на мужчине была темно-синяя куртка ниже бедра и темные джинсы. Подробнее о пропавшем можно найти здесь.