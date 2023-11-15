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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

иллюстрация

Короткие волосы, выделяющиеся уши. В Омске ищут мужчину на белой легковушке

15 ноября 2023, 14:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ищут 32-летнего мужчину на белой легковушке

Автомобилист исчез пять дней назад и до сих пор не вышел на связь.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили об исчезновении мужчины 1991 года рождения на легковом автомобиле. Это случилось 10 ноября. Он вышел из дома по улице 4-я Транспортная, сел в белый Hyundai Solaris (Х440ВР) и пропал.

Его рост составляет 180 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы. При этом его можно узнать по оттопыренным ушам. В день исчезновения на мужчине была темно-синяя куртка ниже бедра и темные джинсы. Подробнее о пропавшем можно найти здесь.

Всех, кто знает о местоположении мужчины, просят звонить телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или связаться с полицейскими по номеру 102.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропал мужчина#Алина Ясинская
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