Короткие волосы, выделяющиеся уши. В Омске ищут мужчину на белой легковушке

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили об исчезновении мужчины 1991 года рождения на легковом автомобиле. Это случилось 10 ноября. Он вышел из дома по улице 4-я Транспортная, сел в белый Hyundai Solaris (Х440ВР) и пропал.
Его рост составляет 180 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы. При этом его можно узнать по оттопыренным ушам. В день исчезновения на мужчине была темно-синяя куртка ниже бедра и темные джинсы. Подробнее о пропавшем можно найти здесь.
Всех, кто знает о местоположении мужчины, просят звонить телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или связаться с полицейскими по номеру 102.