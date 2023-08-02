«Убедили». Мошенники оформили на омича кредит в размере 4 000 000 рублей

На следующий день мужчину направили в банк для снятия наличных в размере 1 300 000 рублей и перевода их на «безопасный счет». Однако когда он оказался на месте, обнаружил, что на него был оформлен кредит в размере 4 000 000 рублей, сообщает пресс-служба омской полиции.