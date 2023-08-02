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«Убедили». Мошенники оформили на омича кредит в размере 4 000 000 рублей

2 августа 2023, 10:45
Фото: 1MI
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Мошенники оформили кредит на 60-летнего омича

Житель Кировского округа, работающий в судоходной компании, обратился в полицию после общения с «работниками банка».

Оперативники выяснили, что 60-летнему мужчине позвонил якобы представитель банка и сообщил о взломе его счета. Позже к разговору подключился лжесотрудник службы безопасности. Он убедил потерпевшего в необходимости скачать на телефон специальное приложение для диагностики устройства.

«Сказали: положите телефон экраном вниз, проведем диагностику. Это все продолжалось 6 часов. 2 часа они никак не могли меня уговорить. Я уже почти до банка доехал, и я не знаю, как получилось, что в итоге я им поверил…», — рассказал омич.

На следующий день мужчину направили в банк для снятия наличных в размере 1 300 000 рублей и перевода их на «безопасный счет». Однако когда он оказался на месте, обнаружил, что на него был оформлен кредит в размере 4 000 000 рублей, сообщает пресс-служба омской полиции.

По факту произошедшего Следователем ОП № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас обстоятельства преступления уточняются.

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#Анастасия Баянова#Мошенники#Омск#Кредит#Кредиты#Обман#Афера#Уголовное дело#Наличные
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