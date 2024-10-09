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Кредитор

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2024
Компании из Омска попали в «черный список» из-за незаконных финансовых операций
В Омске, по информации Банка России, нелегальные «ломбарды» работают без лицензий. Под подозрение попали сразу пять организаций.
9 октября, 04:37
«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги
19 июля, 13:01
Омская область ищет кредитора, который займет на год 3 млрд рублей
19 июля, 09:02
Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»
30 марта, 04:00
2023
Слепо верила. Омичка оформила на подругу несколько кредитов и попала под суд
Сумма ущерба составила более 300 000 рублей.
5 декабря 2023, 08:43
Прикрывались ломбардами. В Омске нашли больше двух десятков черных кредиторов
Некоторые из них незаконно выдавали займы, другие скрывали комиссионную деятельность или были исключены из реестра.
17 ноября 2023, 09:25
Опасайтесь «черных» кредиторов. Омичей предупредили о новой схеме обмана
Мошенникам пока удается избежать наказания.
13 мая 2023, 10:31

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