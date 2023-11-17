Ни в чем себе не отказывать. Омичи рассказали, какой видят идеальную жизнь на пенсии

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Опрос среди жителей города провели аналитики СберНПФ. Для большинства омичей в представление об идеальной жизни на пенсии входит собственная недвижимость — такой ответ дали 98% опрошенных.
На втором месте с небольшим отрывом — качественная медицина. Она показалась необходимой 96% респондентов. Такой же процент горожан считает, что для комфортной жизни в старости нужны сбережения. 94% опрошенных отметили значимость полноценного и качественного питания и назвали этот критерий одним из самых главных.
Интересно, что в таком же исследовании 2020 года омичи не включили долгосрочные сбережения даже в пятерку. Тогда предпочтение отдавалось собственному жилью и качественной медицине. Кроме того, три года назад 78% опрошенных желали иметь капитал для достойной жизни на пенсии, а в 2023 году — уже 96%.