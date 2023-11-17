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Published Сегодня, 10:31

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Ни в чем себе не отказывать. Омичи рассказали, какой видят идеальную жизнь на пенсии

17 ноября 2023, 10:31
Фото: Midjourney
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Жители Омска рассказали, как хотели бы жить на пенсии

Среди популярных ответов — собственная недвижимость, полноценное питание и качественная медицина.

Опрос среди жителей города провели аналитики СберНПФ. Для большинства омичей в представление об идеальной жизни на пенсии входит собственная недвижимость — такой ответ дали 98% опрошенных.

На втором месте с небольшим отрывом — качественная медицина. Она показалась необходимой 96% респондентов. Такой же процент горожан считает, что для комфортной жизни в старости нужны сбережения. 94% опрошенных отметили значимость полноценного и качественного питания и назвали этот критерий одним из самых главных.

Интересно, что в таком же исследовании 2020 года омичи не включили долгосрочные сбережения даже в пятерку. Тогда предпочтение отдавалось собственному жилью и качественной медицине. Кроме того, три года назад 78% опрошенных желали иметь капитал для достойной жизни на пенсии, а в 2023 году — уже 96%.

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