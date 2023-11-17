Ни в чем себе не отказывать. Омичи рассказали, какой видят идеальную жизнь на пенсии

Интересно, что в таком же исследовании 2020 года омичи не включили долгосрочные сбережения даже в пятерку. Тогда предпочтение отдавалось собственному жилью и качественной медицине. Кроме того, три года назад 78% опрошенных желали иметь капитал для достойной жизни на пенсии, а в 2023 году — уже 96%.