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Банк россии

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2024
С 19% до 21%: Центробанк РФ повысил ставку в ответ на инфляционные риски
Центральный банк России поднял ключевую ставку в связи с проинфляционными рисками, связанными с увеличением бюджетных расходов и дефицитом.
25 октября, 12:23
Компании из Омска попали в «черный список» из-за незаконных финансовых операций
В Омске, по информации Банка России, нелегальные «ломбарды» работают без лицензий. Под подозрение попали сразу пять организаций.
9 октября, 04:37
Звонят и представляются врачами. Омичей предупредили об опасных мошенниках
Мошенники звонят клиентам и предлагают им записаться на прием. На телефон «жертвы» приходит сообщение с якобы кодом для записи, но это код для входа на портал Госуслуг.
26 августа, 08:05
Две омские нелегальные компании попали в предупредительный список Банка России
16 января, 03:15
2023
Ни в чем себе не отказывать. Омичи рассказали, какой видят идеальную жизнь на пенсии
17 ноября 2023, 10:31
Пожар в баре, поддельные деньги и жестокое убийство. Омск сегодня
3 ноября 2023, 14:09
Времена меняются. В Омской области стало намного меньше поддельных денег
Количество фальшивок уменьшилось больше чем в два раза, если сравнивать показатели прошлого года.
3 ноября 2023, 09:03
Сообщение от министра, масштабная авария и «омская» монета. Омск сегодня
1 ноября 2023, 13:42
Банк России выпустит 10-рублевую монету, посвященную Омской области
Тираж составит 1 млн штук. Монета будет комбинированной, состоять из диска и внешнего кольца.
1 ноября 2023, 07:10
Деньги в банках, коммунальная катастрофа и Кудук-Чилик. Омск сегодня
31 октября 2023, 13:57
Приносили деньги в банках и ведрах. Омичи обменяли монет на 2 млн рублей
31 октября 2023, 04:59
Важный апгрейд. В России придумали новый дизайн для тысячной и пятитысячной купюр
Обновленные банкноты постепенно будут появляться в обороте.
16 октября 2023, 11:02
Омичам объявили о новой величине ключевой ставки
15 августа 2023, 08:14
Опасайтесь «черных» кредиторов. Омичей предупредили о новой схеме обмана
Мошенникам пока удается избежать наказания.
13 мая 2023, 10:31
В Омске выявили три нелегальных ломбарда и одну микрокредитную организацию
Компании были исключены из государственных реестров, но продолжали выдавать займы омичам незаконно.
2 февраля 2023, 04:18

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