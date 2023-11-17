В 2024 году омичам увеличат размер пенсий. Кому повысят выплаты и на сколько

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Госдуме одобрили законопроект по повышению пенсий в 2024 году некоторым категориям россиян. Документ прошел все чтения, так что увеличение размера выплат произойдет уже 1 января.
Пенсию должны поднять больше чем 32 млн неработающим пенсионерам. Объем вырастет пропорционально проценту инфляции, которая прогнозируется по итогам 2023 года.
Страховые пенсии по старости и инвалидности должны вырасти на 7,5%, пишут «Новые известия». С 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 129,46 рублей до 133,05 рублей. Размер фиксированной выплаты к пенсии будет поднят с 7567,33 рубля до 8134,88 рублей. По итогу средний размер страховой пенсии по старости будет равняться 23 тыс 449 рублям.
Военные пенсии также станут больше (+4,5%), но с 1 октября 2024 года. Их увеличат для более чем 2,7 млн россиян. Размер минимальной пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента. То есть ее расчет зависит от вида.
«Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по формуле: ИПК × СПК + ФВ. Где ИПК — это индивидуальный пенсионный коэффициент, СПК — стоимость пенсионного коэффициента, а ФВ — фиксированная выплата по страховой пенсии по старости. Исходя из этого можно сказать, что не существует единой минимальной пенсии», — рассказала РБК член Ассоциации юристов РФ Ольга Турунина.
Россияне могут рассчитать будущую пенсию на основании имеющихся данных. Сделать это возможно на сайте «Госуслуги».