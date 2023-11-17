В 2024 году омичам увеличат размер пенсий. Кому повысят выплаты и на сколько

Страховые пенсии по старости и инвалидности должны вырасти на 7,5%, пишут «Новые известия». С 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 129,46 рублей до 133,05 рублей. Размер фиксированной выплаты к пенсии будет поднят с 7567,33 рубля до 8134,88 рублей. По итогу средний размер страховой пенсии по старости будет равняться 23 тыс 449 рублям.