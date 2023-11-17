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«Человек-легенда». Скончался бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг

17 ноября 2023, 03:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

Бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг умер на 77-м году жизни

В 1981 году Шперлинг стал обладателем Кубка РСФСР с омской командой.

В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» сообщили о смерти заслуженного тренера России, кандидата педагогических наук Корнея Шперлинга. Мужчины не стало на 77-м году жизни.

Выпускник Омского государственного института физической культуры с 1968 по 1972 год преподавал на кафедре футбола-хоккея в родном вузе. В 1979 году стал главным тренером «Иртыша», эту должность Шперлинг занимал до 1985 года. Затем возглавлял екатеринбургский «Уралмаш», калининградскую «Балтику», астраханский «Волгарь» и ставропольское «Динамо».

Корней ШперлингКорней Шперлинг
Корней Шперлинг
Фото: Пресс-служба ФК «Иртыш»
«С омской командой — обладатель Кубка РСФСР (1981 год). Выводил „Иртыш“ в 1983 году в первую союзную лигу. Подготовил большое количество игроков в клубы высшей лиги, а также ряд футболистов в сборные СССР, России и других стран», — рассказали в омском футбольном клубе.

Место и время прощания с Корнеем Шперлингом пока неизвестно, о нем в клубе обещают сообщить дополнительно.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.

#Общество#Омск#Смерть#Новости#ФК "Иртыш"#Похороны#Умер#Тренер#Юлия Истомина#Главный тренер
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