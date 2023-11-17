«Человек-легенда». Скончался бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг

Выпускник Омского государственного института физической культуры с 1968 по 1972 год преподавал на кафедре футбола-хоккея в родном вузе. В 1979 году стал главным тренером «Иртыша», эту должность Шперлинг занимал до 1985 года. Затем возглавлял екатеринбургский «Уралмаш», калининградскую «Балтику», астраханский «Волгарь» и ставропольское «Динамо».