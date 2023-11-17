«Человек-легенда». Скончался бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» сообщили о смерти заслуженного тренера России, кандидата педагогических наук Корнея Шперлинга. Мужчины не стало на 77-м году жизни.
Выпускник Омского государственного института физической культуры с 1968 по 1972 год преподавал на кафедре футбола-хоккея в родном вузе. В 1979 году стал главным тренером «Иртыша», эту должность Шперлинг занимал до 1985 года. Затем возглавлял екатеринбургский «Уралмаш», калининградскую «Балтику», астраханский «Волгарь» и ставропольское «Динамо».
«С омской командой — обладатель Кубка РСФСР (1981 год). Выводил „Иртыш“ в 1983 году в первую союзную лигу. Подготовил большое количество игроков в клубы высшей лиги, а также ряд футболистов в сборные СССР, России и других стран», — рассказали в омском футбольном клубе.
Место и время прощания с Корнеем Шперлингом пока неизвестно, о нем в клубе обещают сообщить дополнительно.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.