Хоценко обсудил с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным развитие Омской области

На деловом мероприятии, посвященном развитию логистики России, губернатор Виталий Хоценко вместе с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным поговорили об инфраструктурных проектах Омской области. Также обсуждение коснулось реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2028 года.