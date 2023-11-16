Хоценко обсудил с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным развитие Омской области

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
На деловом мероприятии, посвященном развитию логистики России, губернатор Виталий Хоценко вместе с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным поговорили об инфраструктурных проектах Омской области. Также обсуждение коснулось реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2028 года.
Руководитель Омской области сообщил Хуснуллину об успехах, достигнутых в подшефном Стаханове. В этом городе ЛНР омские строители успели отремонтировать родильный дом, школы и МФЦ, продолжают приводить в порядок многоквартирные и индивидуальные жилые дома.
«Поблагодарил Марата Шакирзяновича за поддержку наших проектов, реализация которых помогает делать Омскую область еще более комфортной для жителей», — рассказал об итогах встречи в своем телеграм-канале Хоценко.