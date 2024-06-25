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Марат Хуснуллин

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2024
Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
25 июня, 09:40
2023
Хоценко обсудил с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным развитие Омской области
16 ноября 2023, 03:40
Виталий Хоценко рассказал о программе по переселению из аварийного жилья
Омской области выделят на эти цели дополнительные 669,5 млн рублей.
14 октября 2023, 04:28
Хоценко рассказал, что Омская область получила дополнительные 800 млн на ремонт дорог
Трассы будут восстанавливать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
13 сентября 2023, 09:22
В 2023 году в Омске планируют обновить автобусный парк
Транспорт поступит но нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
2 марта 2023, 02:29

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