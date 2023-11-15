Виталия Хоценко назначили врио секретаря омского отделения «Единой России»

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 04:10
Губернатора Омской области Виталия Хоценко назначили врио секретаря омского отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщил накануне, 14 ноября, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
«Сегодня с кандидатами в секретари региональных отделений встретились вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым. Сегодня же решением президиума Генсовета они назначены временно исполняющими обязанности», — написал Турчак.
Помимо Омской области, назначения также прошли в региональных отделениях партии в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, Ярославской области и на Чукотке.
До конца ноября кандидатуры секретарей должны быть утверждены на местном уровне.
В настоящее время место секретаря регионального отделения занимает главврач КМХЦ Вадим Бережной.