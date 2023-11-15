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Виталия Хоценко назначили врио секретаря омского отделения «Единой России»

Виталия Хоценко назначили врио секретаря омского отделения «Единой России»

15 ноября 2023, 02:20
Фото: Город55
До конца ноября его кандидатуру должны утвердить на местном уровне.

Губернатора Омской области Виталия Хоценко назначили врио секретаря омского отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщил накануне, 14 ноября, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

«Сегодня с кандидатами в секретари региональных отделений встретились вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым. Сегодня же решением президиума Генсовета они назначены временно исполняющими обязанности», — написал Турчак.

Помимо Омской области, назначения также прошли в региональных отделениях партии в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, Ярославской области и на Чукотке.

До конца ноября кандидатуры секретарей должны быть утверждены на местном уровне.

В настоящее время место секретаря регионального отделения занимает главврач КМХЦ Вадим Бережной.

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#Политика#Общество#Омская область#Губернатор#Единая Россия#Андрей Турчак#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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