Сроки сорваны. Омская прокуратура вмешалась в работу по установке детских площадок

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке на территории Большереченского района. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что были допущены нарушения при благоустройстве общественных территорий и дворов.
Соответствующие работы в Евгащинском сельском поселении проводит ООО «Метод». Подрядчик на основании контракта облагораживает зоны, устанавливает детские и спортивные площадки. Однако благоустройство проходит крайне медленно, объекты готовы только на 5%.
По итогу условия техзадания и контракта подрядная организация не соблюла. Администрация поселения в свою очередь не обсудила с «Методом» срыв работ. Благоустройство планировалось с 3 апреля по 31 августа 2023 года. В дело пришлось вмешаться надзорному ведомству.
Прокурор района внес представление директору нанятой компании и главе администрации поселения. Теперь все работы будет контролировать прокуратура Большереченского района.