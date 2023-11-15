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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Омская прокуратура заставила подрядчика закончить установку детских площадок

Сроки сорваны. Омская прокуратура вмешалась в работу по установке детских площадок

15 ноября 2023, 09:27
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Омская прокуратура заставила подрядчика закончить установку детских площадок

Подрядная организация больше полугода пытается смонтировать конструкции, но готовность составляет всего лишь 5%.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке на территории Большереченского района. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что были допущены нарушения при благоустройстве общественных территорий и дворов.

Соответствующие работы в Евгащинском сельском поселении проводит ООО «Метод». Подрядчик на основании контракта облагораживает зоны, устанавливает детские и спортивные площадки. Однако благоустройство проходит крайне медленно, объекты готовы только на 5%.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

По итогу условия техзадания и контракта подрядная организация не соблюла. Администрация поселения в свою очередь не обсудила с «Методом» срыв работ. Благоустройство планировалось с 3 апреля по 31 августа 2023 года. В дело пришлось вмешаться надзорному ведомству.

Прокурор района внес представление директору нанятой компании и главе администрации поселения. Теперь все работы будет контролировать прокуратура Большереченского района.

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#Омск#Благоустройство#Омская область#Прокуратура Омской области#Новости#Муниципальный контракт#Представление#Нацпроект#Проверка прокуратуры#Срыв сроков#Алина Ясинская
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