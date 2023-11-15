Сроки сорваны. Омская прокуратура вмешалась в работу по установке детских площадок

По итогу условия техзадания и контракта подрядная организация не соблюла. Администрация поселения в свою очередь не обсудила с «Методом» срыв работ. Благоустройство планировалось с 3 апреля по 31 августа 2023 года. В дело пришлось вмешаться надзорному ведомству.