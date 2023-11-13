«Страх и ужас». Омичи пожаловались на отсутствие света и грязь на пешеходных дорожках

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Автор жалобы рассказал, что из-за постоянной слякоти по дороге затруднительно передвигаться даже в отсутствие осадков. Ситуация приносит значительный дискомфорт еще и потому, что от грязи страдают вещи, которые приходится потом отстирывать.
«Хожу пешком от аграрного университета до „Сибзавода“ по тротуару… Посуху еще как-то, но после дождя и в грязь! Сразу стираться и мыться. Позор и позорище!» — поделился омич.
Кроме того, на этом участке дороги отсутствует освещение, что также затрудняет передвижение и создает опасность для пешеходов.
Напомним, что в конце октября омские дорожники уложили новое асфальтовое покрытие на улице Полторацкого в грязь. Омичи опасаются, что покрытие провалится, так как рядом находится санитарная площадка.