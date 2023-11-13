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Иллюстрация

«Страх и ужас». Омичи пожаловались на отсутствие света и грязь на пешеходных дорожках

13 ноября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на грязные пешеходные дорожки и отсутствие фонарей

Такую ситуацию жители города наблюдают на участке тротуара от аграрного университета до остановки «Сибзавод».

Автор жалобы рассказал, что из-за постоянной слякоти по дороге затруднительно передвигаться даже в отсутствие осадков. Ситуация приносит значительный дискомфорт еще и потому, что от грязи страдают вещи, которые приходится потом отстирывать.

«Хожу пешком от аграрного университета до „Сибзавода“ по тротуару… Посуху еще как-то, но после дождя и в грязь! Сразу стираться и мыться. Позор и позорище!» — поделился омич.

Кроме того, на этом участке дороги отсутствует освещение, что также затрудняет передвижение и создает опасность для пешеходов.

Напомним, что в конце октября омские дорожники уложили новое асфальтовое покрытие на улице Полторацкого в грязь. Омичи опасаются, что покрытие провалится, так как рядом находится санитарная площадка.

«Все проваливается». В Омске дорожники уложили асфальт в грязь
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#Дороги#Омск#Жалобы#Пешеходы#Пешеход#Новости#Пешеходные маршруты#Грязь#Дорога#Жалоба#Анастасия Баянова
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