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«Ничего не меняется». Омичи снова рассказали об отсутствии горячей воды

15 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители одного из районов Омска рассказали об отсутствии горячей воды

По словам горожан, обращения в прокуратуру ничего не дают, ситуация остается нерешенной даже несмотря на стремительное приближение зимы.

Сообщение с жалобой появилось в городском сообществе «Омск ВК» в соцсети. Омичка рассказала, что в доме по улице 4 кордная, 56 до сих пор нет горячей воды, при том, что все необходимые отключения прошли в летний период.

«Вода течет из крана, но холодная. Днем ее нет, вечером, около 21:00 — нет, могут дать ближе к ночи, например, в 23:00. В чем проблема, непонятно», — поделилась женщина.

Она также отметила, что жильцы неоднократно жаловались на ситуацию, обращались в прокуратуру, однако проблема так и не решилась.

«Вызывали комиссию. Написали в прокуратуру, жаловались в РТС. Ничего не меняется», — добавила омичка.

Напомним, что в конце октября о такой же проблеме рассказали жители домов по улице Романенко. По их словам, отключения воды происходили постоянно, начиная со 2 августа, также имелись проблемы с отоплением.

«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой
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#Омск#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Холодное водоснабжение#Ремонт водопровода#Анастасия Баянова
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