«Ничего не меняется». Омичи снова рассказали об отсутствии горячей воды

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сообщение с жалобой появилось в городском сообществе «Омск ВК» в соцсети. Омичка рассказала, что в доме по улице 4 кордная, 56 до сих пор нет горячей воды, при том, что все необходимые отключения прошли в летний период.
«Вода течет из крана, но холодная. Днем ее нет, вечером, около 21:00 — нет, могут дать ближе к ночи, например, в 23:00. В чем проблема, непонятно», — поделилась женщина.
Она также отметила, что жильцы неоднократно жаловались на ситуацию, обращались в прокуратуру, однако проблема так и не решилась.
«Вызывали комиссию. Написали в прокуратуру, жаловались в РТС. Ничего не меняется», — добавила омичка.
Напомним, что в конце октября о такой же проблеме рассказали жители домов по улице Романенко. По их словам, отключения воды происходили постоянно, начиная со 2 августа, также имелись проблемы с отоплением.