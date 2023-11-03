Катайтесь на здоровье. В Омске открыли новые маршруты № 107 и № 108

На линию № 107 выпустили два автобуса ПАЗ, а на линию № 108 — один НефАЗ. Об этом сообщает телеграм-канал «Омский форум». Автобусы по новым маршрутам курсируют по регулируемым тарифам. Это означает, что пенсионеры и студенты могут пользоваться при поездках льготами. Остальные пассажиры по карте «Омка» и безналичной оплате едут за 25 рублей.