Катайтесь на здоровье. В Омске открыли новые маршруты № 107 и № 108

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Published Сегодня, 06:36
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В среду, 1 ноября, в Омске запустили два новых автобусных маршрута. Речь идет о № 107 («Пос. Чкаловский — МСЧ-9») и № 108 («Железнодорожная больница — ул. С. Катыка»).
Автобусы на первом направлении возят пассажиров с поселка Чкаловский до МСЧ-9. Транспорт на втором маршруте курсирует от железнодорожной больницы до остановки «Ул. С. Катыка».
На линию № 107 выпустили два автобуса ПАЗ, а на линию № 108 — один НефАЗ. Об этом сообщает телеграм-канал «Омский форум». Автобусы по новым маршрутам курсируют по регулируемым тарифам. Это означает, что пенсионеры и студенты могут пользоваться при поездках льготами. Остальные пассажиры по карте «Омка» и безналичной оплате едут за 25 рублей.
Пока что обслуживанием занимается пассажирское предприятие № 8. Департамент транспорта администрации Омска ищет перевозчика, который займется новыми маршрутами с началом зимы.