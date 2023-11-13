Одна из фирм Петра Варнавского и Ильи Иванова перешла к «Агромашу»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
В обществе с ограниченной ответственностью «Райдер-Сервис», зарегистрированном в Омске на улице Лермонтова, изменилась структура собственности. До 9 ноября уставный капитал фирмы принадлежал напополам Петру Варнавскому и Илье Иванову, теперь он поделен в той же пропорции между двумя ООО — «База Агромаш» и «Торговая компания Агромаш», которыми владеет и управляет Наталья Мартынова.
Напомним: Петр Варнавский — это один из двух сыновей Владимира Варнавского, четверть века руководившего Законодательным собранием Омской области. Совместно с Ильей Ивановым Варнавский-младший владеет «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов.
Специализация «Райдер-Сервиса» — аренда и управление недвижимостью. Интересно, что в Омске есть еще одна фирма с таким же названием и той же специализацией, зарегистрированная тоже в 2002 году, но прописанная в «Герцен Плаза». Ее бенефициарами остаются Петр Варнавский и Илья Иванов.
Специализация новых владельцев первого «Райдер-Сервиса» — «Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин». Годовой оборот «Базы Агромаш» превышает 120 млн рублей, «Торговой компании Агромаш» — 20 млн рублей.