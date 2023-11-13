Одна из фирм Петра Варнавского и Ильи Иванова перешла к «Агромашу»

Специализация «Райдер-Сервиса» — аренда и управление недвижимостью. Интересно, что в Омске есть еще одна фирма с таким же названием и той же специализацией, зарегистрированная тоже в 2002 году, но прописанная в «Герцен Плаза». Ее бенефициарами остаются Петр Варнавский и Илья Иванов.