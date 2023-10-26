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Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»

Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»

26 октября 2023, 09:06
Фото: yandex.maps
Его компаньон по «МК-Актив» — Илья Иванов.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское бистро», зарегистрированное в Омске на Мира, 19 (это здание торгово-развлекательного комплекса «Кристалл») на этой неделе прекратило свою деятельность из-за присоединения к другому юрлицо. Его поглотила фирма «МК-Актив» с тем же адресом и той же специализацией — «аренда и управление недвижимым имуществом».

«Сибирское бистро» принадлежало Алексею Сороке и Алексею Ботову в соотношении 90 к 10. Учредители «МК-Актив» — известные омские бизнесмены Петр Варнавский и Илья Иванов, которые разделили уставный капитал фирмы напополам. Первый из них — сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского.

Совместно предприниматели владеют «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов. «МК-Актив» с уставным капиталом в 20 тысяч рублей и активами на 65 млн принес им в 2022 году достаточно скромный доход — 1,36 млн рублей.

Директором фирмы с 2010 года является Лидия Глушкова. Ее предшественник Павел Щелконогов сейчас владеет почти половиной фирмы «Сибкор-2» и 1/8 фирмы «Версия», причем его компаньон в обоих случаях — Евгений Варнавский, второй сын покойного спикера ЗС.

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#Бизнес#Новости#Петр Варнавский#Николай Эйхвальд#Слияние фирм#Илья Иванов
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