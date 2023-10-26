Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское бистро», зарегистрированное в Омске на Мира, 19 (это здание торгово-развлекательного комплекса «Кристалл») на этой неделе прекратило свою деятельность из-за присоединения к другому юрлицо. Его поглотила фирма «МК-Актив» с тем же адресом и той же специализацией — «аренда и управление недвижимым имуществом».