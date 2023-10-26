Петр Варнавский присоединил к одной из своих фирм «Сибирское бистро»

Posted Вчера, 09:06
Published Вчера, 09:06
Modified Вчера, 09:08
Updated Вчера, 09:08
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское бистро», зарегистрированное в Омске на Мира, 19 (это здание торгово-развлекательного комплекса «Кристалл») на этой неделе прекратило свою деятельность из-за присоединения к другому юрлицо. Его поглотила фирма «МК-Актив» с тем же адресом и той же специализацией — «аренда и управление недвижимым имуществом».
«Сибирское бистро» принадлежало Алексею Сороке и Алексею Ботову в соотношении 90 к 10. Учредители «МК-Актив» — известные омские бизнесмены Петр Варнавский и Илья Иванов, которые разделили уставный капитал фирмы напополам. Первый из них — сын покойного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского.
Совместно предприниматели владеют «Герцен Плаза», КДЦ «Маяковский», ТК «Казачья слобода», строительным и автомобильным рынком «Левобережье» и еще целым рядом важных для города бизнес-активов. «МК-Актив» с уставным капиталом в 20 тысяч рублей и активами на 65 млн принес им в 2022 году достаточно скромный доход — 1,36 млн рублей.
Директором фирмы с 2010 года является Лидия Глушкова. Ее предшественник Павел Щелконогов сейчас владеет почти половиной фирмы «Сибкор-2» и 1/8 фирмы «Версия», причем его компаньон в обоих случаях — Евгений Варнавский, второй сын покойного спикера ЗС.